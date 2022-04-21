نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الخامسة لشهر أبريل، يتساءل الكثير من المواطنين من موعد صرف الدفعة الجديدة وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي، فيعد الكشف عن نتائج الأهلية وانتهاء طلبات التسجيل والتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ينتظر الآن إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من المقرر إعلان نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور تدريجياً بداية من اليوم 21 أبريل 2022 حتى 25 أبريل الجاري، ذلك ليتم صرف الدفعة الخامسة لمستحقيها قبل عيد الفطر المبارك.

أهم أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لمستحقيه، والتي تعد من أهمها:

عدم تحديث بيانات المستفيدين في موعدها وقبل موعد صرف الدفعة الجديدة. وفاة المستفيد من المعاش. عدم استوفاه الشروط الخاصة بصرف المعاش. في حالة ثبوت أن البيانات المقدمة غير صحيحة. في حالة التنازل عن المعاش. إثبات أن المستفيد لم يلتزم بخطة التأهيل.

الاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

سنوضح لكم الآن خطوات الاستعلام والتي يجب اتباعها بشكل تدريجي وهي:

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. الإقامة في المملكة العربية السعودية. يشترط أن يكون دخل المستفيد يقل عن 2000 ريال. عدم الإقامة في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاق المتقدم بطلب المعاش للحصول عليه.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض محتوى مقالنا الخاص بموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل وشروط الحصول على المعاش لهذا الشهر، وطريقة الاستعلام عن المستفيدين، وأهم الشروط التي يترتب عليها وقف صرف الضمان الاجتماعي، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم الخاصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل.