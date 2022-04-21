بالتقسيط بدون كفيل 100 ألف ريال بموافقة فورية بلا تحويل الراتب للسعودي والمقيم

بالتقسيط الشهري بدون كفيل غارم سعودي حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي من أحد المزايا التي يمكن الآن الحصول عليها من خلال قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية الذي يمتاز بأنه مطابقًا مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية فهو تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري للعملاء السعوديين وغير السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الإستهلاكي الذي يعتبر من أفضل التمويلات المتاحة في المملكة كما أتاحت الشركة التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبلا تحويل راتبك بفترة سداد 60 شهر لجميع العملاء عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

شروط التمويل الإستهلاكي للسعودي والمقيم لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

يطلب التمويل الشخصي الإستهلاكي بعض الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الذي يقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل وأصبح عليه أقبال مرتفع بسبب وجود الكثير من المزايا الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري وغيرها من المميزات التمويلية التي تقدمها الشركة للسعودي والمقيم بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط قرض شركة البيت الأهلي للتمويل توفير دخل شهري بحد أدنى 5000 ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة من الشركة.

لابد من توفير فترة عمل مناسبة تساوي ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي.

يطلب مدة عمل ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يتم التقديم الإلكتروني من عمر 21 عام حتى 65 عام كحد أعلى للتقديم على التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض شركة البيت الأهلي للتمويل