نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تقديم رواتب شعبان 1443 قبل العيد وزارة المالية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل سيتم تقديم الرواتب قبل العيد؟ سؤال يشغل تفكير العديد من الموظفين بسبب اقتراب الأعياد لكي يستطيعوا شراء احتياجاتهم قبل العيد بمدة كافية، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن صحة الأخبار المتداولة في المملكة العربية السعودية عن تقديم مواعيد صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر المبارك، وسنوفر كافة التفاصيل الخاص بهذا السؤال خلال مقالنا.

هل سيتم تقديم الرواتب قبل العيد

لقد انتشر موعد صرف الرواتب في المملكة قبل حلول عيد الفطر المبارك على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي شغل فكر الكثير من الموظفين وجعلهم يتساءلون هل سيتم تقديم الرواتب قبل العيد؟

ولكن الحقيقة أن وزارة المالية أو الموارد البشرية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية لم تعلن أي أخبار بخصوص هذا الموضوع، مما يدل ذلك على أن صرف الرواتب سوف يكون في موعده الأساسي دون تغيير.

مواعيد صرف الرواتب 2022 في السعودية

في الفترة الاخيرة شغل تفكير الموظفين هل سيتم تقديم الرواتب قبل العيد أم لا؟ لذلك سوف يتم توضيح صرف الرواتب لهم بالتفصيل من خلال السطور التالية:

سوف يصرف راتب شهر شعبان يوم الأربعاء 27/ أبريل / 2022، الموافق 26 رمضان 1443.

أما ميعاد صرف راتب شهر رمضان الكريم 2022م سوف يكون يوم الخميس 26/ مايو/ 2022 الموافق هجريًا 25/شوال/ 1443.

كما أن راتب شهر شوال يكون يوم الاثنين 27/ يونيو / 2022، الموافق 28 ذو القعدة 1443هجريًا.

أما ميعاد صرف راتب شهر ذو القعدة سيكون الأربعاء 27 /يوليو/ 2022، هجريًا يوم 28/ ذو الحجة/ 1443.

وأخيرًا موعد صرف راتب ذو الحجة يكون يوم الأحد 28/أغسطس/2022، الموافق 1/محرم/1443 هجريًا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية قبل العيد

تسأل المتقاعدين في المملكة عن هل سيتم تقديم الرواتب قبل العيد؟ حيث كان من المعتاد صرفها قبل العيد ولكن لم يصدر بيان رسمي من الجهات المختصة بذلك.

وهكذا بناء على ذلك أن صرف الرواتب سوف يكون في ميعادها، و معرفة ميعاد صرف الراتب للمتقاعد يمكن اتباع التالي:

يتم الدخول على صفحة تسوية المتقاعدين على شبكة الانترنت.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالتقاعد.

ثم كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام ليظهر كل البيانات عن رواتب المتقاعد.

سوف يظهر موعد صرف الراتب وقيمته.

موعد صرف رواتب الموظفين قبل العيد

من المعتاد في المملكة العربية السعودية أن ميعاد صرف الراتـب الشهري للموظف يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، فمثلًا راتب شهر مايو 2022 يصرف يوم 27/ أبريل/2022، أي 28 رمضان 1443 هجريًا.

حيث كان يتساءل الموظف عن هل سيتم تقديم الرواتب قبل العيد؟ حتى يستطيع شراء احتياجاته، ولكن إلي الآن لم يصدر بيان رسمي بذلك.