نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 القبول الأولي بوابة التجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 من أكثر المواضيع بحثاً من خلال محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد تم الإعلان اليوم عن نتائج وزارة الدفاع 1443 التجنيد الموحد، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج الترشيح الأولي للمقبولين مبدئياً في وظائف وزارة الدفاع العسكرية، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن أسماء المقبولين مبدئياً للالتحاق بالتجنيد الموحد.

لذلك يجب على الجميع الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد الإلكتروني tajnidreg.mod.gov.sa، للاطلاع على من تم قبولهم وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط الموضوعة سابقاً، وتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف ارتداء الزي العسكري والدفاع عن الوطن الغالي، ويجب على من تم ترشيحهم بشكل أولى تجهيز جميع المستندات المطلوبة، والتوجه إلى أقرب مركز تجنيد لاستكمال الإجراءات.

كما يجب على من تم ترشيحهم أن تكون الحالة الصحية الموجودة على تطبيق توكلنا “محصن”، مع ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، ويجب على المرشحين استكمال بياناتهم بالدخول على حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد، مع ضرورة طباعة ومراجعة الدوائر الحكومية.

نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول عن نتائج الترشيح الأولي للمقبولين في التجنيد الموحد 1443، لكن يجب التنبيه على ضرورة استكمال البيانات والإجراءات في أقرب مركز تجنيد، ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أو لم يقم بحجز موعد سيعد هذا تنازل منه عن حقه في الترشيح، ولا يحق له الرجوع على الجهات المسؤولة في شيء.

رابط التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1443

في البداية يجب الولوج على رابط لتجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

في حال الترشح ستجد رسالة في حسابك تفيد بأنه قد تم ترشيحك.

أو يتم إرسال رسالة عبر الجوال الخاص بك تفيد بترشيحك.

بعد التأكد من الترشيح يتم ملئ جميع البيانات وحجز موعد لتقديم المستندات واستكمال الإجراءات.

tajnidreg.mod.gov.sa

ازداد البحث بصورة ملحوظة عبر محرك البحث جوجل عن النتائج. بعد أن أعلنت وزارة الدفاع النتيجة عبر رابط tajnidreg.mod.gov.sa، وقد تم اختيار المرشحين بعناية شديدة وتم انتقاء أفضل العناصر. ويجب على من تم ترشيحه سرعة التوجه إلى أقرب مركز تجنيد وحجز موعد لاستكمال الإجراءات.