سلم رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية 1443هـ

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن أثار سلم رواتب الموظفين السعوديين للعام الجاري 2022م بالمملكة العربية السعودية، وهذا بناءا على رغبة المواطنين لكي يتم معرفة كافة التفاصيل واللوائح لهذا السلم، وأضاف إلى ذلك طالت كافة العاملين الذين يعملون بنظام الخدمة الميدانية والقطاعات الميدانية، وهذا فيما يخص الوزارة الخدمة المدنية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن هذا تعتبر من أهم التي تتولى الإشراف على جميع الشؤون الخاصة بالخدمة المدنية داخل وزارات المملكة، سلم رواتب الموظفين السعوديين الجدد داخل المملكة العربية السعودية الذي شمل سلم رواتب المواطنين السعوديين الموظفين داخل رواتب القطاع الطبي والتعليمي والأنظمة التي تم اعتمادها وزارة الخدمة المدنية في تحديد أجور العاملين في السعودية.

سلم الرواتب الجديد لعام الجاري 1443هـ:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية الرواتب المواطنين السعوديين وهذا بناءا على درجة العمل، الذي يعمل بها الموظف، وطبيعة الوظيفة التي يعمل بها الموظف، حيث أن يتم تحديد العلاوات السنوية الخاصة بهم، وهذا بناءا على طبيعة العمل الخاصة بالموظف، وأضاف إلى ذلك أن هذا يتراوح ما بين أجور العاملين ما بين 3000 ريال سعودي الي 20855 ريال.

رواتب العاملين في مجال الطب :

الراتب الخاص بالطبيب الاستشاري درجة اولى يصل إلى 24415 ريال سعودي. راتب الطبيب الاستشاري درجة ثانية يكون 26105 ريال سعودي. راتب الطبيب الاستشاري درجة ثالثة 20136 ريال سعودي مخصص. أما بالنسبة لراتب الصيدلي الاستشاري درجة اولى 16060 ريال سعودي. راتب الصيدلي الاستشاري درجة ثانية 16565 ريال سعودي. الراتب الخاص بالصيدلي الاستشاري درجة ثالثة 17070 ريال سعودي مخصص. راتب الصيدلي الاستشاري درجة رابعة يصل راتبه إلى 17575 ريال سعودي.

رواتب العاملين في المجال التعليمي:

راتب مساعد معلم درجة اولى يصل إلى 5200 ريال سعودي. راتب المعلم الممارس قد يصل راتبه إلى 7570 ريال سعودي مخصص. أما بالنسبة لراتب المعلم المتقدم من المستوى الاول يصل الى 9950 ريال سعودي. راتب المعلم الخبير مستوى أول وحاصل على درجة الدكتوراه يكون الراتب الخاص به 12650 ريال سعودي.

أنظمة تحديد الأجور: