نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع عبر رابط القبول الموحد 1443 للوظائف العسكرية بالسعودية في المقال التالي
نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 2022 الخاصة بالفترة الثانية للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورتبة رقيب لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة للعمل في العديد من التخصصات الشاغرة وفق شروط التسجيل والقبول الصادرة من الوزارة، وبإمكان المتقدمين بطلباتهم إلكترونيًا الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي من خلال رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع السعودية tajnid.mod.gov.sa والجدير بالعلم أن القبول المبدئي ستأتي بعده خطوة استكمال البيانات ثم انتظار تحديد موعد المقابلة الشخصية.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع السعودية 2022
و لراغبي الاستعلام عن نتائج القبول بالوظائف العسكرية المعلن عنها سابقًا من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية الفترة الثانية للعام 1443 اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa/.
- يلي ذلك تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم وعلى رأسها رقم العوية الوطنية ورقم المرور.
- كذلك قم بكتابة رقم طلب القبول الذي حصلت عليه أثناء التسجيل عبر البوابة إلكترونيًا.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف الشاغرة.
- ستظهر أمامك نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع، ففي حال تم قبولك ستظهر كلمة تم القبول، وفي حال الرفض تم رفض الطلب.
- في النهاية في حال قبول طلبك ستظهر أمامك أيقونة إكمال البيانات المطلوبة، قم بالنقر عليها لاستكمال بياناتك وتحديد موعد المقابلة.
كُلُّهُنَّ عَزمٌ في الأيامِ الفضيلة، بِهِنَّ و بمِثْلَهُنَّ نَفخَر.#أبطالنا_في_رمضان pic.twitter.com/dQ92uIWX19
— وزارة الدفاع
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