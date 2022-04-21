نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية ومن خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يمكن الإيضاح عن رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية للمستفيدين، حيث أن موقع أبشر من أهم المواقع الإلكترونية المهمة، لكي يتم التعرف عن كافة معلومات الإقامة، والزيارات، وهذا لكي يتم إضافة المخالفات المرورية.، ولذلك سوف يتم الإعلان من خلال موقع ثقفني رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية للمستفيدين، ولذلك سوف يتم عرض خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث أن سوف يتم توضيح شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى ذلك سوف يتم توضيح خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية :

يجب لدى المستفيد رقم الجوال المسجل للاستعلام على المخالفات. في حالة كان يود التعرف على المخالفة برقم الجوال. يوجد رقم خط ساخن وهو 920020405 أو الإتصال على الرقم 00966114419688

ومن الجدير بالذكر أن يود ساعات العمل محددة ابتداء من الساعة السابعة والنصف صبحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، برجاء الاتصال في أوقات العمل فقط لكي يتم الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر :

يجب على المستفيد الدخول على موقع أبشر. ثم بعد ذلك التسجيل في الموقع. يجب على المستفيد بدء كتابة كافة البيانات المطلوبة للاستعلام. يجب على المستفيد اختيار طريقة الاستعلام سواء كان من خلال رقم الهوية، رقم الإقامة، أو طريق اللوحة.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا عبارة عن خدمة فيها للمتعلم، وهذا ليعترض على أي مخالفة مرورية بالمستعلم، وهذا من قبل المخالفات المرورية آلياً، وهذا بناءاً على نظام ساهر، حيث أن الخدمة مقدم لجميع المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية :

يجب على المستفيد أن يكون ضمن المسجلين في بوابة وزارة الداخلية.

ضرورة الاعتراض من قبل نظام ساهر فقط. ض

ضرورة السداد قبل طلب خدمة الاعتراض.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية :

يجب على المستفيد الدخول على موقع أبشر الإلكتروني. يجب بعد ذلك اختيار أبشر أفراد. ثم بعد ذلك تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، والرمز المرئي. يجب بعد ذلك اختيار الاستعلامات الالكترونية. سوف يظهر تفاصيل المخالفات المرورية، مبالغ الغرامة المالية، وموعد السداد النهائي للمستفيدين.

خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور:

أكدت منصة أبشر الإلكترونية على تويتر عن طريقة تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية الخاصة بالمرور، حيث أن خدمة الكفالة للأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونياً، وهذا دون الحاجة إلى زيارة القطاع علي الإطلاق، وأضاف إلى ذلك أن طريقة تنفيذ هذه الخدمة على أن يتم اتباع الخطوات اللازمة التي يتم عرضها لسيادتكم من خلال موقع ثقفني وهما :