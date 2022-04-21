نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض علي معاش الضمان المطور من منصة الدعم والحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق الاعتراض على تطوير الضمان الاجتماعي يود بعض مواطني المملكة العربية السعودية معرفة طريقة تحدي نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا كما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب تويتر لخدمة العملاء لديها، وفي المقال نستعرض الإجابة على أخد التساؤلات الهامة في الآونة الأخيرة، لمعرفة طريقة تقديم اعتراض أو الشكوى على نتائج الأهلية وعدم استحقاق صرف معاش الضمان المطور، فإذا كانت الشكوى السابقة لا تزال قيد النظر وكان الاعتراض لدى المستفيد في الفترة المالية السابقة، فقد تم تخطي فترة الاعتراض أو الشكوى منذ تاريخ إعلان عدم الاستحقاق أو الدفع المالي، والتي تبلغ 30 يومًا للإشارة إلى اعتراض على الضمان الاجتماعي المطوَّر.

كيفية الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي الجديد

يمكنك الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي الصادر وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى منصة الدعم والحماية لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور

حدد خطة دعم هذا الشخص.

تحديد الأهلية والاستحقاق.

يظهر سبب الرفض على الحساب.

سيتم تقديم اعتراض للأسباب المعروضة أمامك.

إذا كانت هناك ملفات سيتم إرفاقها بالتطبيق ، فسيتم تحميل الاعتراضات عبر المرفقات.

بعد تقديم اعتراض ، يجب على مقدم الطلب الانتظار لفترة زمنية ، ربما تصل إلى 60 يومًا ، سيتم خلالها البحث في الطلب والرد عليه.

“يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”

كيفية تقديم شكوى

كما أضاف حساب خدمة العملاء إلى طريقة تقديم الشكاوى في حالة وجود نزاعات على الجوانب المالية للتقاعد عن طريق اختيار المدفوعات المالية، في صفحة تفاصيل التطبيق، إذا ظهر السبب في تفاصيل الطلب، فبمجرد معرفته يمكنك تقديم شكوى مالية وإرفاق المستندات لدعم الشكوى.

إن ميزة تقديم الشكاوى من أفضل المميزات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يتسنى للمواطنين تقديم فرصة أخرى للحصول على معاشات وتوضيح أسباب الاعتراض، مع النظر من قبل المختصين في هيئة الحماية واللجان المختصة على الدلائل المقدمة والأوراق والملفات المرفقة مع الطلب، فإن وجد أن الشخص مستحق فسيتم التواصل مع مقدم الطلب للحصول على المعاش، كما أن كم المميزات العظيمة لهذه الخدمة أنها تعمل أون لاين.