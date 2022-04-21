لا حاجة لمراجعة المرور.. كيفية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر 1443

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عمر شويل - جدة يتعرض بعض أصحاب السيارات إلى حوادث في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر 1443 أونلاين، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور في المملكة، وهي من الخدمات التي توفر الكثير من الوقت والجهد، ليتجه صاحب المركبة بعد ذلك مباشرة إلى مركز إصلاح السيارات، وبالتالي اختصار الخطوات، وهو ما يأتي ضمن خطة الحكومة لرقمنة جميع الخدمات خصوصًا من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

كيفية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر 1443

ومن الممكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح. اختيار المركبات (خدمات) اختيار إدارة المركبات، ثم اختيار المركبة المعنيّة. واختيار إصدار إذن إصلاح والنقر على علامة تأكيد الطلب. إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح. التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح. مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/wDbcIhju89 — المرور السعودي (@eMoroor) يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/wDbcIhju89 — المرور السعودي (@eMoroor) April 17, 2022

شروط إصدار إذن إصلاح سيارة عبر أبشر

وحدد القائمون على منصة أبشر الإلكترونية عددًا من الشروط والضوابط لاستخراج إذن إصلاح سيارة في السعودية، وهي كالتالي:

يجب أن تخلو السيارة التي نرغب في إصدار إذن إصلاحها من أي تعاميم سواء سرقة أو مطلوبة لنقل ملكية.

يمكن للمستفيد إصدار أكثر من ورقة إصلاح للمركبة في آن واحد ما دامت كل ورقة لحادث مختلف.

لا يُمكن التّقديم على أكثر من طلب لنفس المركبة في السّنة الميلادية الواحدة.

الخدمة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في السّعودية.

وألا يكون على المستفيد أي تعميم في نظام المطلوبين مثل إلقاء القبض.

أن تكون فترة التقديم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الحادث.

حالات نقل المركبات بعد الحادث

وحدّدت الإدارة العامة للمرور في السعودية، ثلاث حالات يسمح فيها بنقل المركبة بعد وقوع الحادث وقبل أن يصل فريق نجم لمعاينة ما حدث، وتتمثل الحالات في: إذا كان الحادث بسيطا وصوره أحد الأفراد، أو عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطرًا على السلامة أو يُعرقل حركة السير، أو في حالة الإبلاغ عن الحادث، ثم تحريج المركبة على جانب الطريق لتعاينها بعد ذلك شركة نجم.