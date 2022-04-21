رابط الحصول على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وخطوات الاستعلام

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج الترخيص المهني للمعلمين، وقامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن نتائج الرخصة المهنية عن طريق الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب لتوفير الوقت والجهد لجميع المواطنين، حيث تحرص الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها، حرصا منها على تطوير التحول الرقمي وهو من المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، وسنوضح لكم اليوم كيفية الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يبحث العديد من المعلمين الآن عن رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، ويتابع العديد منهم هيئة تقويم التعليم والتي تقوم بعرض نتائج الرخصة المهنية، جاء ذلك وفقا للوائح الهيئة سابقا، ومن أهم تلك اللوائح، السماح بدخول اختبار الرخصة المهنية مرة واحدة في العام، وذلك لكل نوع من اختبارات الترخيص المهني المختلفة، وسيتم استخراج النتائج اليوم الخميس، بواسطة الدخول إلى رابط موقع نتائج الرخصة المهنية لتحصل على النتيجة بمجرد ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب علي الرابط الرسمي لها من هنا.

بعد ذلك يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال السجل المدني وكلمة المرور، وسيظهر بعد ذلك رمز على الشاشة.

ثم اضغط بعد ذلك على النتائج.

قم بتحديد نوع الاختبار اضغط على المعلمين.

اضغط على كلمة عرض، وستظهر لك جميع البيانات بشكل صحيح والتفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

شروط اختبار الرخصة المهنية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدة شروط يجب توافرها للحصول على اختبار الرخصة المهنية ومن أهم تلك الشروط: