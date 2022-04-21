موعد صرف راتب شعبان للمتقاعدين 1443 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب شعبان للمتقاعدين أصبح من الأمور الأكثر بحثًا لكل المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، إذ أن الدولة تلتزم بصرف مبلغ من المال كمعاش للموظفين الذي بلغوا سن التقاعد، وتحرص الدولة كل الحرص على توفير هذا الراتب وصرفه في المواعيد المحددة له بشكل منتظم كل شهر، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات حول موعد صرف هذا الراتب والفئة المستحقة له.

راتب التقاعد

تحرص الدولة على توفير راتب خاص يُقدر بمبلغ محدد من المال ويتم صرفه للموظفين الذي تم بلوغهم سن التقاعد، وذلك بغرض مساعدتهم على مسايرة المعيشة بعد سن التقاعد وتوفير ضمان شهري من المال يؤمن لهم حياتهم.

وقد كثر التساؤل حول محركات البحث المختلفة حول الموعد المحدد لصرف الراتب الخاص بالمتقاعدين لشهر أبريل والذي توفره لهم الدولة، وفي الأسطر القادمة سنوافيكم بآخر الأخبار حول الموعد المحدد للصرف.

موعد صرف راتب شعبان للمتقاعدين

تلتزم الدولة بصرف رواتب خاصة للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل شهري في موعد محدد، وفي هذا الإطار فقد حددت الجهة المسؤولة عن ذلك بأن يوم الخامس والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م أي ما يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الحالي لعام 1443هـ هو اليوم المحدد لصرف معاشات المتقاعدين.

شروط استحقاق راتب التقاعد

قامت الهيئة المختصة بصرف رواتب المعاش للمتقاعدين بتسهيل مهمة الصرف ولكن ألزمتهم بعدة شروط لابد من توافرها في الفئة المستحقة للمعاشات، وفي النقاط التالية سنقدم لكم هذه الشروط:

أولًا لابد أن يكون المتقاعد قد بلغ سن الستين عام أو أكثر.

ضرورة أن يكون المتقاعد لا يعمل بأي نظام في الدولة بعد بلوغه سن التقاعد المحدد.

لابد أن يكون المتقاعد قد قضى في وظيفته مدة لا تقل عن 120 شهر.

يُشترط أيضًا أن يكون المتقاعد قد أمضى في رأس عمله مدة لا تقل عن 60 شهر.

المستندات المطلوبة لصرف معاش التقاعد

هناك عدة أوراق ومستندات لابد أن يتم تقديمها للمتقاعدين المتقدمون لصرف المعاشات داخل المملكة العربية السعودية، وهذه المستندات سنذكرها لكم فيما يلي: