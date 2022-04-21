هيئة الزكاة تُحدد الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 2022

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عمر شويل - جدة حددّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 1443م، وناشدت جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخَاضِعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضّريبيَة عن شهر مارس الماضي والربع الأول من عام 2022م، حتى لا يتعرض أحد إلى دفع غرامة بسبب التأخير في السداد، والتي تتراوح بين 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة.
وهذه الضريبة واحدة من الأنظمة الضريبيّة السّارية في المملكة، وهي غير مباشرة تُفرَض على جميع السّلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، فيما ينبغي على الأشخاص الخاضعين لتلك الضريبة الإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة في المملكة، وبالنسبة للإقرار فهو مستند يشمل المسؤولية الضريبية وتفاصيل الدفع الخاصة بالمكلف لفترة زمنية محددة.
الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 2022
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، بأن الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 2022 عن شهر مارس والربع الأول من العام الحالي، سيكون في موعد 30 من شهر أبريل الجاري، وأنه لا بُد من جميع المكلفين في قطاع الأعمال بالمسارعة لتقديم هذه الإقرارات تجنباً للغرامات.
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