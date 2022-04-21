نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الرخصة المهنية 1443 وطرق الحصول على النتائج عبر موقع الهيئة تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام نتائج الرخصة المهنية 1443، ينتظر خلال الساعات القليلة القادمة العديد من المعلمين والمعلمات ظهور نتائج اختبار الرخصة المهنية، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس العشرين من شهر رمضان والموافق الحادي والعشرين من شهر إبريل من العام الميلادي 2022، حيث سيكون هناك بحثاً بكثرة خلال هذا الآونة عن رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية من قبل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

نتائج الرخصة المهنية للتعليم 1443

وكانت هيئة تقويم التعليم قد قامت بإطلاق اختبار الرخصة المهنية لكافة المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بهدف تطوير العملية التعليمية ورفع جودة المعلم وكفايته، كما أنها رخصة مهنية يتم إصدارها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وفقاً لمعايير والقواعد الخاصة بالهيئة، حيث يجب أن يكون الحاصل على رخصة المهنية للمعلم قادراً على مزاولة مهنة التعليم، ولمدة زمنية محددة من قبل الهيئة

موعد ظهور نتائج الرخصة المهنية للتعليم

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بتحديد اليوم الخميس العشرين من شهر رمضان 1443هجرياً ليكون موعداً لظهور نتائج اختبار الرخصة المهنية 1443، حيث سيتم ظهور النتائج في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

طرق الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 1443

وهناك ثلاث طرق من أجل أن يتمكن المعلمون والمعلنات الاستعلام من خلالها على نتائج الرخصة المهنية 1443، حيث وفرت هيئة تقويم التعليم والتدريب هذه الطرق تسهيلاً على المعلمين والمعلمات وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ومن ثم تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب المعلم أو المعلمة. عبر موقع مركز قياس التابع لوزارة التعليم. من خلال تطبيق توكلنا حيث سيتم ظهور النتائج فور الاعلان عنها على تطبيق توكلنا على هيئة إشعار على التطبيق عبر حساب المعلم أو المعلمة.

رابط استعلام نتائج الرخصة المهنية 1443 موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

ومن أجل أن يتمكن المعلمون والمعلمات من الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 1443، فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عبر زيارة رابط الموقع على الانترنت وعنوانه هو: (etec.gov.sa) ومن ثم القيام باختيار الدخول إلى المنتجات والخدمات، ثم الدخول إلى اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، ثم الضغط على النتائج من أجل أن يقوم المعلم أو المعلمة بالاستعلام عن النتائج في اختبار الرخصة المهنية 1443.