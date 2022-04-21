نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022 قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022، تصدر عمليات البحث في الآونة الاخيرة من قبل ملايين المواطنين عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج، والجدير بالذكر ان الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج قد تم تنشيطه صباح اليوم الخميس الموافق يوم 21 أبريل 2022 والذي يوافق يوم 20 رمضان 1443، ويمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالرخصة المهنية عن طريق إدخال البيانات المطلوبة داخل الموقع الخاص بالاستعلام، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين، كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي، وبعد أن قام عدد كبير من المعلمين والمعلمات بالتسجيل قد تم الاعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022 من خلال الموقع الالكتروني المصرح به.

خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022

بعد ان تم الاعلان عن الرابط الخاصة بالحصول على النتائج يمكن للجميع التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022 عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بالحصول على النتائج، والجدير بالذكر أن الخطوات الخاصة بالاستعلام قد جاءت مثل الخطوات التالية: