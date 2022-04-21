نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 “ظهرت الان” عبر هيئة تقويم التعلبم والتدريب في المقال التالي
نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، لقد صدر قرار رسمي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب صباح اليوم الخميس الموافق يوم 20 رمضان 1443 بشأن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، حيث قد تم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الذي يمكن من خلالة التعرف على كافة التفاصيل التي تخص اختبار الرخصة المهنية، حيث أن اختبار الرخصة المهنية يعد واحدًا من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في السِجل الخاص بالمعلمين لمزاولة مهنة التدريس، والجدير بالذكر أنه بعد التقدم قد صدرت النتائج الخاصة بالاختبار بشكل رسمي من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
تعتبر الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين والمعلمات يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، حيث تتكون المعايير من ثلاثة مجالات رئيسية الأول يُعنى بالقيم والمسؤوليات المهنية ويركز على مسؤوليات المعلم المهنية داخل الصف الدراسي وخارجه، ويتضمن ثلاثة معايير هي الالتزام بالقيم الإسلامية السّمحة وأخلاقيات المهنة، والتطوير المهني المستمر، والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، والثاني المعرفة المهنية، ويركّز على المعارف التي يحتاج إليها المعلم لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، ويتضمّن الإلمام بالمهارات اللّغوية والكمّية والرقميّة ومعرفة الطلاب وكيفية تعلمهم، ومعرفة المنهج وطرق التدريس العامة، والتمكن من مجال التخصص، الذي سيقوم بتدريسه ومستجداته وطرق تدريسه، أما المجال الثالث فهو الممارسة المهنية، ويركز على ممارسات المعلم الفعّال والخيارات التي ينبغي له إتاحتها لتيسير تعلم الطلاب من خلال التخطيط للوحدات الدراسية وتطبيقها وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب ومليئة بالثقة والاحترام.
خطوات الحصول على نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
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