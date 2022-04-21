التحقق من شهادة الزكاة بمنصة هيئة الزكاة والضريبة والدخل

التحقق من شهادة الزكاة، حيث توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدد هائل من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بمواطني المملكة العربية السعودية، والتي يتم البحث عنها بصفة بشكل يومي من جانب المواطنين، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة التحقق من شهادة الزكاة الخاصة بكل فرد أو مؤسسة تمتلك شهادة زكاة، حيث يتوفر من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والدخل الاستعلام والتحقق من صحة الشهادة الزكوية الصادرة للمنشأة من جانب الهيئة، وتستهدف الهيئة من توفير هذه الخدمة جميع المكلَّفين والجمهور داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم متطلبات أداء الخدمة ورابط التحقق من شهادة الزكاة.

متطلبات التحقق من شهادة الزكاة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعض المتطلبات التي يجب توافرها حتي يتم قبول أداء الخدمة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ومنها ما يلي:

يجب توافر رقم السجل التجاري.

تتطلب الخدمة توفير رقم الهوية الوطنية.

توفير رقم الترخيص.

يجب توافر الرقم الضريبي.

يجب توافر رقم الشهادة.

رقم هوية المنشأة.

خطوات الاستعلام والتحقق من شهادة الزكاة

وضحت هيئة الزكاة بعض الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يتم التحقق من شهادة الزكاة بشكل إلكتروني سريع، وتتم هذه الخدمة بهذه الخطوات:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط الهيئة التالي: هيئة الزكاة والضريبة.

بعد الدخول من البوابة الإلكترونية يجب الضغط إلي قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر علي خدمة التحقق من شهادة الزكاة.

يجب إدخال البيانات التي تخص التحقق من الشهادة الصادرة للمنشأة.

سوف تقوم المنصة بعرض تفاصيل وحالة الشهادة الخاصة بالمنشأة.

هيئة الزكاة تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والاستفادة بشكل إلكتروني من خدمات المنصة في أي وقت، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: