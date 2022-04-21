موعد صرف المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها وطريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أصبح الكثيرين من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون حول موعد صرف المكرمة الملكية، وكذلك ما هي الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحصلون على المكرمة الملكية، وما هي طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، حيث أن المكرمة الملكية عبارة عن دعم مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي السطور التالية سوف نجيب متابعين الكرام على كافة الأسئلة حول موعد صرف المكرمة الملكية وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المستحقين للصرف وأيضًا سوف نخبركم بطريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443ه‍ـ

كانت قد أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن صرف المكرمة الملكية والذي سوف يكون خلال الشهر الجاري وكذلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن السياسة التي تتبناها الحكومة السعودية تهتم في المقام الأول بتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين السعوديين، وذلك عن طريق الدعم المستمر للمواطنين للارتقاء بالمستوى المعيشي الخاص بهم، ومن منطلق هذا كانت قد قامت الحكومة السعودية باتخاذ العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المواطنين السعوديين الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا، ومن بين تلك المبادرات الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعي وكذلك معاش الضمان الاجتماعي المطور ومعاش حساب المواطن ومعاش الصرف الملكي، وبدل غلاء المعيشة وغيرها الكثير من المبادرات الاجتماعية.

ما هي شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443ه‍ـ

منح المكرمة الملكية هي عبارة عن مساعدات مالية تصرف للأسر الفقيرة لتلبي بعض من احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، وكان قد تولى خادم الحرمين الشريفين الإشراف على المكرمة الملكية، ومن المقرر أن يتم صرف المكرمة الملكية بعد النصف الثاني من شهر رمضان الكريم أي بالتحديد بعد صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي الذي من المقرر أن يتم صرفه في الثالث عشر من شهر أبريل الجاري 2022، هناك عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الذين يحصلون على المكرمة الملكية ومن بين تلك الشروط ما يلي:

لابد أن يكون الشخص يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل حدود المملكة.

ألا يزيد الراتب الشهري الخاص بالشخص عن 3000 ريال سعودي.

لابد أن لا يكون بحوزة الشخص المتقدم أي سجلات تجارية أو زراعية أو عقارية مسجلة.

يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم أكثر من سيارة.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

كان قد تم تخصيص أرقام للتواصل مع الإدارة القائمة على الديوان الملكي السعودي وذلك للتواصل أي من المواطنين في أي وقت للاستفسار، وهما: