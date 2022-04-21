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عمر شويل - جدة يرغب كثيرٌ من أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة آلية نقل العمالة المنزلية من فرد إلى منشأة والمتطلبات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنجاز هذه الخدمة على أكمل وجه ودون أي مخالفات قانونية، فيما أوضح حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة تفاصيل هذا الأمر وفقًا للوائح والقنوانين المنظمة.

شروط نقل العمالة المنزلية من فرد إلى منشأة في السعودية 1443

وأوضحت وزارة الموارد البشرية في السعودية، أن نقل العمالة المنزلية من فرد إلى منشأة في المملكة، يتطلب سريان صلاحية السِّجِل التّجاري، وأن تكون حالة المنشأة التي ستنتقل إليها العاملة قائمة، كما لا بُد من سريان صلاحية رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد، ومن الضروري وَفق الوزارة، أن تكون جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط بحد أدنى أو الأخضر صغير جدًا للمنشآت الصغيرة فئة “أ” باستثناء الكيان الحالي، بالإضافة إلى الالتزام بحماية الأجور، وتوفر رصيد تأسيس كافٍ لعملية النّقل.

المدة المحددة للاعتراض على مخالفات التفتيش في المنشآت السعودية

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنّ المدة المحددة للاعتراض على مخالفات التفتيش في المنشآت السعودية، يكون خلال شهرين من تاريخ إيقاع العقوبة، إذ لا بد من تقديم صاحب العمل بطلب الاعتراض من خلال الخدمات الإلكترونية قبل انتهاء هذه الفترة.

أبرز الاستفسارات لخدمات قطاع العمل: pic.twitter.com/8Q81FFHfRn — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) أبرز الاستفسارات لخدمات قطاع العمل: pic.twitter.com/8Q81FFHfRn — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) April 20, 2022

كيف يمكن رفع دعوى على المنشأة؟

وذكرت وزارة الموارد البشرية أن رفع دعوة على المنشأة يكون في حال وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل، لكن لا بد من أن تكون التّسوية الوديّة المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويجري خلالها تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل يرضي الطرفين، أما في حالة عدم الوصول إلى حل ودي، فسيجري إحالة الدعوى للمحكمة العمالية إلكترونيًّا عبر خدمة التسوية الودية، خلال 21 يوم عمل من تاريخ الجلسة الأولى.

ووفقًا للوزارة في ردها على أحد السائلين، فإنه من الممكن تجزئة المقابل المالي للعمالة الوافدة، إذ أتاحت تجزئة هذا المقابل إلى ثلاثة أشهر كحد أدنى، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية للمنشأة.

شروط ومتطلبات إلغاء بلاغ التغيب

ومن الخدمات التي تتيحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب الأعمال في السعودية، إلغاء بلاغ التغيب بعد ٢٠ يومًا من تاريخ تقديمه على أحد المكفولين، ويحتاج ذلك إلى توفير خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمًنا طلب العميل، والتزام العميل بدفع المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء هذا البلاغ عن سِجلّه.

كما تشترط هذه الخدمة، ألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة، وألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل، وأن تكون المُنشأة ملتزمة بدفع رخص العمل، وألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد خلال العاميين الماضيين، وألا يكون موقوفًا لدى إدارات التّرحيل.