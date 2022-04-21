نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة أبشر.. الأحوال المدنية تُطلق خدمة تسجيل المواليد وإصدار شهادة ميلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تتوقف الخدمات الإلكترونية التي تُتيحها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين عبر منصة absher، إذ أطلقت الأحوال المدنية، مؤخرًا، خِدمة جديدة تتيح تسجيل المواليد في أبشر وإصدار شهادة ميلاد، بدلا من الذهاب إلى مقرّات هذه الوكالة وخسارة الوقت والجهد، فهي خدمة تُمكّن من تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

خطوات تسجيل المواليد في أبشر 1443

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودي، خطوات تسجيل المواليد في أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الآتي:

يتم تسجيل الدخول ولي الأمر في حسابه عبر منصة أبشر. ثم قم باختيار أيقونة خدمات من تبويب خدماتي. ثم اختيار الأحوال المدنية. و أخيراً، اختيار خدمة تسجيل المواليد.

مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب اصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/IhlDaSbZkL — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب اصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/IhlDaSbZkL — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) April 19, 2022

الأحوال المدنية توفر الوحدات المتنقلة

وضمن مبادرة “نأتي إليك”، فإن الأحوال المدنية تُوفر وحدات متنقلة لتقديم الخدمات للرجال والنساء في 5 مواقع بالمملكة، وذلك بالجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مبادرة “موجودين” التي تسخر خدماتها للمواطنين في المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

ومن الخدمات التي تتيحها هذه الوحدات المتنقلة، إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها واستخراج بدل تالف، وهو ما يختصر الوقت ويقلل الجهد على المستفيدين، فيما بدأت هذه الوحدات بالفعل في تقدم خدماتها بمنطقة نجران، وتحديدًا في مستشفى نجران العام لمدة أسبوع، كما تواصل العمل في المنطقة الشرقية بمجمع العثيم بمحافظة الأحساء لمدة أسبوع أيضًا.

ضوابط تسجيل الأسماء في الأحوال المدنية

وفيما يتعلق بضوابط تسجيل الأسماء في السعودية، أوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه من الممكن تسجيل الاسم مُعرّف بحرفي الألف واللام في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدّارجة في المجتمع السعودي حاليًّا، ومن الممكن تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب مثل لقب (السّيد).

ووفقًا للأحوال المدنية، فإنه من الممكن تسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل “محمد صالح”، وفي الوقت ذاته شددت الأحوال المدنية على أنه يُمنع تسجيل الأسماء المُخالفة للشريعة الإسلامية مثل اسم “عبد الرسول”.