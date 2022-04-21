تعديلات نظام المرور السعودي وشروط الاعتراض علي المخالفات المرورية في التعديل الجديد

تعديلات نظام المرور السعودي هي تعديلات قامت بها وزارة الداخلية السعودية وبموافقة علي القرار من مجلس الوزراء علي بعض المواد في نظام المرور لعام 1428 هجرية، وذلك تماشياً مع التطورات التي حدثت في المجتمع السعودي منذ ذلك الحين وحتي الآن وذلك للتسهيل والتخفيف من الأعباء علي المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما تقوم وزارة الداخلية السعودية من العمل علي تقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين لتقليل الوقت والجهد و، وقد شمل هذا التعديل الجديد علي بعض المواد في المرور علي تجزئة سداد المخالفات المرورية وتخفيض قيمتها وفقاً لضوابط معينة.

تعديلات نظام المرور السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم المرور الموحد، قد قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوم أمس الأربعاء الموافق 20 من أبريل للعام الحالي 2022 ميلادية من نشر بعض التفاصيل التي تخص قرار تعديل المرور حسب المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، حيث قد تم تعديلاً علي الفقرتين ” 2,3 ” ويتضمن التعديل وجوب تسديد المخالفات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويمكن لمن وقع عليه المخالفة في هذه المدة التقدم بطلب للحصول علي مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوما لتسديد الغرامة، كما قام المركز الوطني للوثائق بالإشارة إلي أنه يمكن تقسيط قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، مع إمكانية الحصول علي خصم للمخالفة بنسبة 25% واعتبار أن هذا هو الحد الأدنى لقيمة الغرامة ولا يمكن رفعها عن هذه النسبة.

وقد تم الإشارة بأن وزارة الداخلية بالتعاون مع كلاً من ” وزارة العدل – وزارة المالية – البنك المركزي السعودي” قد أجازت الحجز والتنفيذ علي أرصدة الحساب البنكي للمخالف بشكل مباشر في حالة عم تسديد المخالفة، أو في حالة رفض المحكمة المختصة أعتراض من وقع عليه المخالفة، وصدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة علي المخالف التي تم تسجيله.

شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية في التعديل الجديد

بعد عرض تعديلات نظام المرور السعودي الجديد، فيمكننا التعرف علي شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية وهي كالتالي: