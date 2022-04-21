نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقاصيل موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1443 ورابط التقديم وطريقة التواصل بالديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية هذا أكثر ما يبحث عنه فئة كبيرة من المواطنين السعوديين، وهي تخص الأشخاص الذين تم تسجيلهم في موقع الديوان الملكي؛ حيث قامت المملكة العربية السعودية على دعم المواطنين السعوديين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد، وأوضحت الحكومة السعودية أنه من المتوقع صرف المكرمة الملكية في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 1443ه‍، وهي تحت إشراف الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين حيث يقوم بالتبرع من ماله الخاص بالإضافة إلى أموال الزكاة والتبرعات التي يخرجها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي يتم توزيعها على عدة برامج من ضمنها المكرمة الملكية.

موعد صرف المكرمة الملكية

كما ذكرنا أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين السعوديين على البحث عن موعد صرف المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في هذا الشهر الفضيل، وذلك من أجل توفير عيشة كريمة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بصرف المكرمة الملكية، ومن المحتمل أن يتم الصرف لهذه المنحة بالنصف الثاني من هذا الشهر المبارك.

رابط تقديم طلب الحصول على المكرمة الملكية

تم توفير رابط إلكتروني للحصول على المكرمة الملكية التي يقدمها الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية لبعض الفئات المستحقة لصرف المكرمة، ويتم ذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الرابط المختص بموقع الديوان الملكي.

يتم الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بك والرقم السري.

يتم الضغط على ليس روبوت.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الاسم رباعي.

ومن ثم يتم اختيار محل الإقامة الحالية.

الضغط على تقديم الطلب ومن ثم ننتظر حتى يتم الانتهاء من التسجيل.

التأكد على صحة البيانات المقدمة للموقع.

طريقة التواصل بالديوان الملكي

من خلال الفقرة التالية نعرض لكم عدة طرق للتواصل مع الديوان الملكي، حيث يتم التواصل مع الديوان الملكي من خلال الاتصال على الهاتف الأرضي 8004000000، وهو رقم مجاني من خلال الاتصال بها من المملكة العربية السعودية بدون تكاليف، كما يمكنك التواصل أيضا من داخل وخارج السعودية بالاتصال على الرقم 920030003، وقد تواجهك بعض الصعوبات في الاتصال فعليك الاتصال بالرقم 290022220 للمساعدة والدعم الفني، وقد يتم استقبال الطلبات من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر صباحا من أيام الأسبوع من السبت للجمعة.