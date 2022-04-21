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عمر شويل - جدة ما هي أرقام التواصل مع ولي العهد محمد بن سلمان من أبرز الأسئلة التي يبحث عنها الكثيرين ممن يريدون التواصل مع ولي العهد السعودي بشكل مباشر لرفع مظلمة أو تقديم اقتراح أو شكوى أو الحصول على مساعدة بشكل عاجل. وسوف نوضح ذلك بالسطور المقبلة من خلال موقع ثقفني.

أرقام التواصل مع ولي العهد محمد بن سلمان

يمكن التواصل مع الأمير محمد بن سلمان من خلال أرقام المكتب المخصصة للمساعدات على النحو الآتي:

رقم التواصل مع الديوان الملكي للمواطنين من داخل المملكة هو 8004000000.

رقم التواصل مع الديوان الملكي من خارج المملكة هو 920030003.

رقم الدعم والمساندة الخاص بالديوان الملكي لجميع المواطنين: 920022220

التواصل عبر البريد الإلكتروني للمكتب وهو: [email protected]

أرقام التواصل مع ديوان ولي العهد

يمكن التواصل مع ديوان ولي العهد لتقديم الاقتراحات أو الشكاوى وللمساعدات والتظلمات خلال مواعيد العمل الرسمية والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا طوال أيام الأسبوع خلال الآتي:

رقم الهاتف : 00966114882222

رقم الفاكس : 00966114803572

يمكن إرسال رسالة عبر صندوق بريد رقم 1111. تتضمن الشكوى أو المظلمة.

التواصل عبر رسالة على البريد الإلكتروني [email protected]

أو التوجه لزيارة مقر الديوان الملكي بحي الهدا بالعاصمة الرياض.

رقم محمد بن سلمان واتساب

تم تخصيص رقم مخصص لرسائل الواتساب لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين فيمكن يمكن إرسال رسالة إلى مكتب الأمير محمد بن سلمان على رقم: 00966114882222، ويقوم الموظف المختص بالرد ورفع الأمر إلى الأمير لاتخاذ القرار المناسب حسب حالة المواطن.

طريقة إرسال برقية لولي العهد محمد بن سلمان

يمكن إرسال برقية إلى ولي العهد محمد بن سلمان من المواطنين والمقيمين بالطريقة الآتية:

الاتصال على رقم 969 من الجوال. ثم النقر على رقم 1.

واتباع كافة التعليمات الصوتية المعروضة أو التحدث لأحد ممثلي خدمة العملاء لتوضيح البيانات المطلوبة

ثم تسجيل نص البرقية ثم يتم إعطاء المتصل رقم البرقية من أجل متابعتها فيما بعد.

في حالة عدم الرد على البرقية خلال 120 يوم يُسمح لك بإرسال برقية أخرى.

خطوات إرسال معروض لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

يمكن للمواطنين إرسال معروض لولي العهد بالخطوات الآتية: