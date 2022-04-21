نتائج قبول وزارة الدفاع 1443.. استعلام نتائج القبول في وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد

نتائج قبول وزارة الدفاع 1443، لقد صدرت صباح اليوم نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 لكافة المتقدمين، حيث قد صدر بيان رسمي أن النتائج الخاصة بوزارة الدفاع قد صدرت بشكل رسمي من خلال موقع وزارة الدفاع والتجنيد في المملكة العربية السعودية، وتصدر النتائج للمتقدمين عن طريق بعض البيانات التي يتم كتابتها داخل الموقع الخاص بالاستعلام، والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المتقدمين بإجمالي 44% قد تم قبولهم بشكل مبدئي، مع الإعلان عنه يجب الذهاب إلى أقرب مركز تجنيد في اسرع وقت لإكمال الإجراءات المطلوبة للانتهاء من التقديم والبدء في العمل المتقدم به داخل وزارة الدفاع، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

لقد تم الاعلان صباح اليوم الخميس الموافق يوم 21 ابريل والذي يوافق العشرون من رمضان 1443 كافة التفاصيل حول نتائج قبول وزارة الدفاع 1443، حيث أن النتائج متاحة الآن إلكترونيًا من خلال موقع “بوابة القبول والتجنيد الموحد في المملكة العربية السعودية”، والجدير بالذكر أن هناك بعض الاوراق والمستندات التي تم طلبها اثناء المقابلة الشخصية اهمها صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع وجود الأصل منها اثناء الذهاب للمقابلة، اصل شهادة المؤهل الدراسي وصورة منها، وصورة طبق الأصل من سجل الحالة الاجتماعية، وثمانية صور شخصية للمتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء، صورة من نموذج المراجعة المتاح من خلال منصة أبشر.

استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

يمكن الآن للجميع التعرف على خطوات التعرف على نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 والتي تكون عن طريق اتباع الخطوات التالية: