“خبر سار” موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة وشروط الاستحقاق وطريقة تقديم الاعتراض

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتقديم مساعدات مالية لفئة مختصة من المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية، وذلك للعمل على المساعدة في مواكبة المعيشة بشكل أفضل، وبالأخص في الوضع الحالي الذي يدور في البلاد، وبما قد تعانيه المجتمعات في العالم من صعوبة في الأوضاع الاقتصادية وبالأخص تأثرت الدول العربية بهذا، وذلك بسبب حرب روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة وبما دار في البلاد من توترات سياسية واقتصادية، ومن حينها قررت المملكة مساعدة شعبها ومد يد العون لهم وجعلهم يحيون حياة أفضل ومستقرة، ومن الأخبار السارة التي تقدمها المملكة لشعبها بشكل حصري لهم، هو موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، في اليوم الثاني من شهر مايو القادم 2022 والذي يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1443 هجريا، فهو يعد أحد الأخبار المهمة التي يقوم المواطنين بالبحث عنها في محركات البحث.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

لابد من وجود بعض الشروط اللازم توفرها في المستفيد عند التقديم وتسجيل الدخول والتي قامت بوضعها وزارة التنمية وهى الشروط الآتية:

أن يكون المستحق بالضمان من السكان الأصليين للمملكة العربية السعودية ويحمل جنسيتها.

من الشروط أن يكون المستحق يقيم داخل الدولة بشكل مستمر.

يجب أن يكون الراتب الخاص به أقل من الحد الأدنى أو لا يزيد عنه وهو 1100 ريال سعودي للأسرة.

أن تكون جميع الأوراق والمعلومات اللازمة للتقديم مرفقة وصحيحة.

يجب ألا يمتلك أي جنسيات أخرى غيرها.

ألا يكون لديه أي أصول أو مقتنيات ذات قيمة كبيرة.

طريقة تقديم الاعتراض

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل منصة، للأشخاص الذين لا يستحقون الدعم على أن يقومون بتقديم طلب بالاعتراض، من أجل النظر مرة أخرى في أمر اعتراض حصولهم على معاش الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق منصة الدعم والحماية، يوجد بعض الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب الاعتراض وهى: