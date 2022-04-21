نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات شخصية سريعة من اكسترا للمواطن والوافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسهيل للتمويل المالي، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية تمويلات مالية مميزة لجميع المواطنين في المملكة بجميع قطاعات العمل المختلفة، فقد تم توفير برنامج مرابحة متوفر من شركة اكسترا قد تم تصميمه خصيصاً حتي يتناسب مع جميع الاحتياجات الشرائية من شركة اكسترا وفق أقساط شهرية مناسبة لجميع المواطنين، ويتم الحصول علي التمويل بكل مرونة وبشروط ميسرة، ويتناسب هذا التمويل مع جميع الأشخاص التي تبحث عن تمويلات بدون بنوك التي يتم الحصول عليها بدون إجراءات صعبة، وسوف نوضح لكم آلية الحصول علي تمويل من شركة تسهيل للتمويل المالي.

ماذا يميز تمويلات اكسترا؟

يحصل المواطن علي تمويل شخصي سريع وفق عدد من المميزات التي يحصل عليها كل شخص، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يتوفر الحصول علي تمويل مالي يصل إلى ضعف الراتب.

يتم الحصول علي التمويل بدون كفيل وبدون شرط تحويل راتب من جهة العمل.

توفر الشركة سرعة كبيرة في إنهاء المعاملات التي تخص الحصول علي التمويل.

تتوفر فترات سداد مرنة تصل إلى 24 شهر من تاريخ الحصول علي التمويل.

التمويل يعد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل متوفر الحصول عليه للمواطن والمقيم.

شروط التقديم علي تمويل شخصي من اكسترا

توفر شركة اكسترا التمويلات الشخصية الخاصة بها لعدد من فئات المواطنين وهم (القطاع الحكومي والخاص) و(المتقاعدين) و(القطاع العسكري)، علي أن يتم الحصول علي التمويل لكل فئة وفق بعض الشروط، والتي تم تحدديها علي النحو التالي:

القطاع الحكومي و الخاص : يحصل العاملون في هذه القطاعات علي التمويل من خلال هذه الشروط: أن يبدأ العمر من 21 سنة إلى 25 سنة، وأن لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 12,000 ريال. أن يبدأ العمر من 25 سنة إلى 60 سنة، وأن لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 5,000 ريال. ثلاث أشهر عمل بمكان العمل للسعودي وعام للمقيم. الحصول علي تمويل من 4,000 إلى 30,000 ريال. يجب أن تكون جهة العمل جهة معتمدة لدى برنامج تسهيل.

: يحصل العاملون في هذه القطاعات علي التمويل من خلال هذه الشروط: المتقاعدين : يمكنهم الحصول علي تمويل شخصي بهذه الشروط: ألّا يتعدى العمر عن 70 سنة، وأن لا يقل الدخل الشهري عن 5,000 ريال. يتوفر لهم تمويل من 4,000 إلى 30,000 ريال. أن يكون المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بالمؤسسة العامة للتقاعد.

: يمكنهم الحصول علي تمويل شخصي بهذه الشروط: عاملي القطاع العسكري : يتوفر التمويل الشخصي لهم بهذه الشروط: يمكن الحصول علي التمويل من عمر 25 سنة إلى 50 سنة (وفق الرتبة)، وأن لا يقل الدخل الشهري عن 10,000 ريال. ألّا تقل خدمة الموظف عن ثلاث أشهر. يتوفر تمويل من 4,000 إلى 12,000 ريال.

: يتوفر التمويل الشخصي لهم بهذه الشروط:

المستندات المطلوبة للتقديم

يمكن الحصول علي تمويل شخصي حتي لو عليك التزامات من منصة اكسترا، علي أن يتم تقديم هذه المستندات عند التقديم:

صورة الهوية أو صورة من الجواز للفرد المقيم.

بطاقة العمل أو بيان مختصر للراتب الشهري.

كشف حساب لآخر ثلاث أشهر.

طريقة التقديم في تمويلات اكسترا

يمكن التقديم والحصول علي تمويل بدون كفيل من منصة تسهيل من خلال الدخول إلى رابط التقديم التالي: تقديم التمويلات الشخصية، وتسجيل طلب إلكتروني للحصول علي التمويل في أسرع وقت ممكن.