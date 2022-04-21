” الامة الإسلامية “… تعرف على موعد صلاة العيد 2022 في السعودية والدول العربية

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بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك الذي يحل على الامة الإسلامية بشكل عام بالكثير من الخير والسعادة ويترقبه المسلمين في شتى انحاء العالم الإسلامي، فنجد أن هناك عمليات بحث متعددة من جانب الكثير من الأشخاص في الدول المختلفة للتعرف على موعد صلاة عيد الفطر هذا العام في الدول العربية المختلفة 2022، حيث تعتبر صلاة عيد الفطر واحدة من أهم شعائر العيد التي يحافظ عليها المسلمين في كل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة العيد 2022 في مصر والدول العربية بناء على فروق التوقيت.
موعد عيد الفطر في السعودية والدول العربية 2022
وبناء على البحوث الفلكية التي أجريت في الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، فنجد أن كافة التقارير تشير إلى ان موعد عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية يكون في يوم الثاني من شهر مايو 2022، وهو الموافق الأول من شهر شوال 1443، حيث يأتي ذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في يوم الأول من شهر مايو.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022/1443
تعتبر صلاة العيد في مصر والدول العربية بشكل عام من أهم مظاهر وشعائر الاحتفال بعيد الفطر المبارك من كل عام، والتي يتم اداءها في المساجد والساحات الكبيرة بناء على ما تحدده الحكومة من ضوابط، ومن المقرر ان يكون موعد اداء صلاة عيد الفطر في مصر في العاصمة القاهرة في تمام الساعة 5:36 صباحا، والتي تختلف أيضا من محافظة لمحافظة اخرى.
موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية 2022
ونجد أن موعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام 1443 في الدول العربية المختلفة يكون على النحو التالي.
- في السعودية من المقرر أن تقام شعائر صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك، والذي يختلف تقديمًا وتأخيرًا حسب موقع المنطقة داخل المملكة.
- صلاة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 5:43 صباحا، وهو ما يختلف حسب المنطقة المقام فيها الصلاة
- وفي الكويت موعد صلاة العيد مبكرا إلى حد ما، فتبدأ بحلول الساعة 5:04 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك.
- صلاة العيد في سلطنة عمان بحلول الساعة 5:45 صباحًا، في توقيت يختلف حسب موقع إحياء شعائر الصلاة داخل السلطنة.
- يحين موعد صلاة العيد في الجزائر بحلول الساعة 5:43 صباحا
- وفي المملكة المغربية، تبدأ شعائر صلاة العيد في تمام الساعة 5:35 صباحًا حسب التوقيت المحلي هناك.
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