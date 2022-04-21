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تمويل بدون تحويل الراتب ، التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة هو أحد أنواع التمويل الفوري المقدم دون تحويل الراتب حيث يسعى الكثير من المهتمين بالحصول على دعم تمويلي موثوق وسيولة نقدية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتم هذا التمويل من خلال إجراء سريع وسهل دون أي تعقيدات ، لذا فهذه الخدمة متاحة لجميع العاملين في الصناعة والمصالح بالمملكة العربية السعودية. تمويل بدون تحويل الراتب وخطوات الحصول على المنتج تسجيل الدخول في منصة شركة مرابحة مرنة

ثم القيام بالنقر فوق الخدمات المالية

القيام بتحديد القيمة المالية للقرض.

أدخل جميع بيانات المستفيد في الحقول المخصصة.

انقر فوق مربع الإرسال. شروط تمويل مرابحة مرنة 2022 من أجل الحصول على القيمة المالية للتمويل في المملكة العربية السعودية من شركة مرابحة مرنة ، هناك عدد من الضوابط التي من الواجب التقيد بها حتى تستطيع الحصول على القرض وهي: يجب أن يكون المتقدمون للحصول على التمويل من موظفي الدولة ، سواء في القطاع العام أو الخاص. ألا يقل عمرك عن 18 عامًا عند التقدم بطلب للحصول على قيمة التمويل المذكورة أعلاه. أن لا يقل الراتب الشهري للمقرض عن 3000 ريال سعودي. بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، إذا تقدم أحدهم بطلب قرض ، يجب ألا يقل راتبه عن ستة آلاف ريال سعودي. لا تقل مدة خدمة الموظف أو العامل في القطاع الحكومي عن شهر وفي القطاع الخاص 12 شهرًا. اوراق التمويل الشخصي من الشركة التمويلية أولاً ، عليك الذهاب إلى أحد فروع المرابحة المرنة للتقدم بطلب للحصول على قرض.

ثانيًا ، أحضر بطاقة هويتك.

ثالثًا ، تقديم بيانات الأشهر الثلاثة الماضية.

رابعاً: وثيقة تحتوي على العنوان الوطني لمقدم الطلب.

خامساً: إرفاق خطاب تعريف من جهة العمل لمقدم الطلب متضمنًا جميع المعلومات بما في ذلك الراتب الشهري وتاريخ الدخول والبدلات. مزايا منتج التمويل للأفراد الجديد التمويل من المرابحة المرنة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة التسديد تصل إلى خمس سنوات.

تتراوح قيم التمويل الشخصي من 5000 إلى 250.000 ريال سعودي.

تمويل المرابحة لا يتطلب تحويل الراتب. عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل الراتب ربع مليون ريال بهامش ربح منافس - ثقفني

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