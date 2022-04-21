الجوازات السعودية توضّح حقيقة تجديد الزيارة المتعددة للمرة الثانية

تردّدت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية تجديد الزيارة المتعددة للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية، ما دفع أحد المتابعين لحساب المديرية العامة للجوازات في المملكة إلى طرح تساؤل في هذا الشأن، للتعرف إلى حقيقة الأمر، إذ ردت الإدارة بالنفي، وأكدت ضرورة التقيّد بالتعليمات التي تشترط التزام ضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحيتها.

حقيقة تجديد الزيارة المتعددة للمرة الثانية في السعودية

وأفادت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بعدم إمكانية تجديد الزيارة المتعددة للمرة الثانية في المملكة، وذلك في ردها على سؤال وَرَدَ إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطلب توضيح الأمر والرد على ما تم تداوله بشأن إلغاء هذا التجديد.

ما هي شروط الحصول على تأشيرة زيارة عائلية متعددة؟

ووضعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط التي يجب توفرها لاستخراج تأشيرة عائلية متعددة السّفرات وهي كالتالي:

يجب أن يكون لدى الوافد إقامه عمل، وليست إقامة مُرافق، ليتمكن من استقدام الزائرين.

لا يجوز التقدم بالتماس استقدام الزائرين في مواسم الحج والعمرة.

سريان صلاحية التأشيرة والإقامة للوافد لمدة 90 يومًا بحد أدنى.

اقتصار الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية على أفراد العائلة من الدرجة الأولى فقط.

إذا كان الوافد متزوج من امرأتين أو أكثر، تتم الموافقة على استقدام زوجة واحدة فقط.

لا بد من تطابق البيانات التي يجري إدخالها في الالتماس مع البيانات المذكورة في جواز السّفر.

عمر الزائر يجب أن يتجاوز سن 18 عامًا.

طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم إلى الجديد عبر أبشر

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم إلى الجديد عبر منصة أبشر الإلكتروني، وهي وذلك وفق الخطوات التالية: