“هنا” موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443 وشروط الحصول على الدعم

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يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر المقرر طرحه لمستحقي الدعم، حيث يعتبر الدعم السكني هو أحد أهم برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية متمثلة في صندوق العقاري بالسعودية، حيث تقوم هذه البندول بتقديم الدعم المالي المناسب للأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية بشكل شهري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443 وشروط الحصول على الدعم.
موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443
أعلنت الجهات المسئولة في المملكة العربية عن الموعد الرسمي الشهري الخاص بصرف الدعم السكني لشهر ابريل الجاري 2022، حيث يتم صرف الدعم في يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، على ان يتم تأهيل عملية صرف الدعم في حالة موافقة هذا اليوم أحد الايام الاجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا شهر ابريل هذا العام 2022 يكون صرف الدعم السكني في يوم الأحد الموافق 24 من شهر ابريل 2022، على ان يتم صرف الدعم الخاص بشهر مايو المقبل يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو، والموافق يوم الثالث والعشرون من شهر شوال.
شروط استحقاق الدعم السكني 1443
وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على الدعم السكني 1443 شهريا لجميع المستحقين من الأسر الاكثر احتياجا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد جاءت الشروط على النحو التالي.
- يشترط ان يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني من المواطنين السعوديين.
- ان يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يتم التقديم على الدعم السكني من جانب احد الاخوة وذلك في حالة توفى والدهم أو من ينوب عنهم.
- في حالة تقدم المرأة الارملة للحصول على الدعم السكني لابد ان يكون قد مر على وفاة زوجها مدقة تصل الى سنتين او أكثر، وكذلك المطلقة.
- يشترط الا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 21 عام.
- يجب ان يكون المتقدم هو اب أو عائل الاسرة.
- الا يكون المتقدم لديه املاك خاصة به.
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