رسميا:. إلغاء شرط المحرم للنساء أقل من 45 عام لتأدية الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

بشكل رسمي فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة قرار إلغاء شرط المحرم للنساء أقل من 45 عام لتأدية الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي تم نقله مازن دردار الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة، وقد أشار إلى ان هذا القرار قد تم تقديمه وكان قيد المناقشة منذ مدة طويلة، وبالتزامن مع الظروف الراهنة من ازمة فيروس كورونا فقد تم تعطيل اتخاذ هذا القرار، حيث جاء هذا القرار بناء على طلب شركات الحج والعمرة التى تريد للنساء البالغات من العمر بين 18-45عام لتأدية العمرة والحج بدون محرم، وسوف نسرد من خلال هذه السطور تفاصيل قرار الفاء المحرم للنساء أقل من 45 عام لأداء العمرة.

إلغاء شرط المحرم للنساء أقل من 45 عام لتأدية الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية

وبشكل رسمي فقد تم اعتماد قرار الغاء شرط المحرم لأداء مناسك العمرة للنساء الأقل من 45 عام وذلك بالنسبة للنساء القادمات من خارج المملكة العربية السعودية، حيث كانت المملكة قد قامت بتطبيق هذا القرار على المواطنات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وهو القرار الذي كان لابد من اتخاذ الكثير من الإجراءات لكي يتم اعتماده من جانب وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل اعلان قرار الغاء المحرم للنساء ما بين 18 الى 45 عام في العمرة

وقد أشارت المصادر المسئولة أن قرار الغاء المحرم للنساء الأقل من 45 عام من خارج المملكة العربية السعودية لكي يتم اداء مناسك العمرة، واحدة من الخدمات التي طالما طالبت بها الكثير من شركات السياحة المختلفة، والذي تم اعتماده رسميا في اطار سعي الحكومة السعودية الى توفير وتسهيل الكثير من الخدمات على المعتمرين الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية، وقد كانت المملكة العربية السعودية قد فتحت أبوابها لكي يتم استقبال المعتمرين من كافة الدول هذا العام بناء على الضوابط والشروط الخاصة برحلات العمرة التي أعلنت عنها، بالإضافة الى الاعداد التي حددتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة هذا العام.