نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأمر الملك سلمان” المكرمة الملكية 1443 والتأكد من نزول المبلغ sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالمكرمة الملكية 1443، حيث ما يزال البحث عنها واسعا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بين مستفيدي أنظمة الضمان الاجتماعي، حيث يريد الجميع أن يصدر القرار الملكي الذي يقضي بصرفها هذا العام كما حدث العام الماضي، وسنتابع معكم أيضا في هذا المقال آخر الأخبار المتعلقة بموعد صرفها، كما سنتعرف معكم طريقة التأكد منها في حسابكم في الضمان الاجتماعي المطور في حالة اتخاذ القرار بصرفها وتريدون الاطمئنان من نزولها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

المكرمة الملكية 1443

وللمكرمة الملكية مع المواطنين تاريخ ليس بالقليل، حيث تصرف المكرمة الملكية منذ أعوام، وقد ارتبطت المكرمة بشكل كبير بشهر رمضان المبارك، حيث إنها كانت تصرف في الكثير من السنوات الماضية في شهر رمضان المبارك.

وكانت تصرف المكرمة الملكية في البداية لجميع الموظفين الحكوميين بالمملكة وتضاف إلى مكافأة الطلاب، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت موجهة بشكل أكبر على الفئات الأكثر استحقاقا، والذين يتم شمولهم وقبول اهليتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي، وقد تعرفنا معكم على الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1443.

موعد نزول المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

وأما بالنسبة لموعد نزول المكرمة، فقد نزلت العام الماضي في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وقد نزلت في الكثير من الأعوام الماضية في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهذا كعام 1438 حيث تم صرف صدر الأمر الملكي حينها بصرف المكرمة مع نهاية شهر رمضان المبارك قبل عيد الفطر.

متى تنزل المكرمة

ولا يوجد موعد محدد من أي جهة رسمية حتى الآن بخصوص صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك تشير التوقعات إلى أنه ستصدر المكرمة خلال الأيام القليلة القادمة وخاصة أننا في النصف الثاني من شهر رمضان.

ونتوقع أن تصدر أخبار مبشرة خلال الأيام القادمة، فتابعوا معنا هنا في موقعكم ثقفني أولا بأول.

شروط المكرمة الملكية 1443

وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للحصول على معونة رمضان في حال صدور القرار الخاص بها:

يجب أن يكون الفرد أو الأسرة مشمول في الضمان الاجتماعي.

أن يكون الفرد والتابعين سعوديين الجنسية.

يحصل الفرد على 1000 ريال سعودي، وكل تابع 500 ريال سعودي.

بحد أقصى 3000 ريال للأسرة الواحدة.

عم امتلاك أي سجل تجاري أو زراعي أو عقاري لتكون من المستحقين.

التأكد من نزول المبلغ sbis.hrsd.gov.sa

وفي حالة صدور القرار بشكل رسمي، ستحتاج إلى أن تتأكد من نزول الدفعة في حسابك وخاصة اذا كنت بالضمان المطور، وهذا عن طريق متابعة الخطوات الموضحة:

انتقل إلى موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم السجل المدني الخاص بك وكلمة المرور.

مع العلم أنه يجب أن تمتلك حساب بالأساس في الضمان المطور.

ثم انتقل إلى الاستحقاق، ومنها إلى الدفعات.

في حالة نزول دفعة المكرمة ستجدها ومعها حالة الأهلية والمبلغ الذي ستستفيد به.

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري