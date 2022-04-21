الاستعلام عن المخالفات المرورية بالهوية واللوحة بمنصة أبشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام الرسمي المتوفر من الإدارة العامة للمرور من أجل الاستعلام عن أحدث المخالفات المرورية التي ترتبط بكل شخص علي حده، ومن خلال منصة أبشر يتوفر الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية، وذلك لأنها المنصة الرسمية من جانب وزارة الداخلية والتي تسهل على المواطنين والوافدين بالسعودية الكثير من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني، ويستطيع جميع الأفراد أن يتعرفوا إلى كافة المخالفات المرورية بواسطة منصة أبشر وتقديم الاعتراضات علي أي مخالفة أو القيام بسدادها، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية.

هل يمكن تخفيض المخالفة المرورية؟

وضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بأنه يجوز تجزئة دفع قيمة الغرامة المرورية وذلك للمخالفة الواحدة، ويجوز أيضاً أن يتم تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتعدي (25%) من قيمة الحد الأدنى للمخالفة، وذلك وفق بعض الضوابط والشروط التي يضعها وزير الداخلية من خلال الاتفاق مع وزير المالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور باللوحة

توفر منصة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرور الخاصة بكل فرد داخل الأراضي السعودية من خلال رقم اللوحة، علي أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات:

يجب أولاً أن يتم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية: منصة أبشر.

ثم النقر على تبويب الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار خدمات المرور.

اختيار خدمة (استعلام المخالفات المرورية).

يجب علي صاحب المركبة أن يقوم بإدخال رقم اللوحة في المكان المحدد لذلك.

إدراج الرقم التأكيدي الذي يظهر بأسفل الشاشة في المكان المخصص له.

النقر على تبويب (استعلام المرور).

المخالفات المرورية.

سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية من حيث مبلغ المخالفة أو التوقيت الخاص بها والتاريخ ومكان المخالفة.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية

يستطيع قائد المركبة أن يستعلم عن مخالفته المروية برقم الهوية الوطنية من خلال التفاصيل التالية: