رابط نتائج القبول وزارة الدفاع 1443 نتائج القبول المبدئي للتجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa

رابط نتائج القبول وزارة الدفاع 1443، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد وزارة الدفاع، عن نتائج الترشيح المبدئي للتجنيد الموحد الفترة الثانية 1443، والذي قد تم الإعلان عن فتح رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية للتجنيد الموحد، على الوظائف العسكرية من رتبة جندي حتي رقيب رجال ونساء لمختلف التخصصات، وحددت موعد للتقديم وشروط للقبول ورابط إلكتروني للتسجيل، ونحن من خلال موقعنا المتميز في نقل أهم الأخبار التي تهم المواطن في مختلف الدول، فإننا نقدم لكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر فتابعونا.

رابط نتائج القبول وزارة الدفاع 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “tajnidreg.mod.gov.sa“.

الضغط على تسجيل دخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على دخول.

الاستعلام عن حالة الطلب.

تعبئة بيانات المقبول وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد.

أهم التعليمات لاستكمال إجراءات القبول

طباعة نتيجة القبول من على بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية.

الذهاب لمركز التجنيد في الموعد المحدد في الحجز.

تحميل تطبيق توكلنا للتعرف على الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

إحضار المستندات التي تم تسجيلها خلال التقديم الإلكتروني.

يجب أن يكون المقبول حاصل على جرعتي اللقاح.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

بوابة التجنيد والقبول الموحد وزارة الدفاع

تعتبر بوابة التجنيد والقبول الموحد وزارة الدفاع، هي الطريق الوحيد لمعرفة نتائج القبول لوزارة الدفاع السعودية، فمن خلالها يتم الاستعلام عن حالة الطلب وحجز موعد لمراجعة المستندات واستكمال باقي الإجراءات للقبول، وتنوه وزارة الدفاع على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات القبول وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد للمقبولين قبول مبدئي.

وزارة الدفاع السعودية

هي أحد أهم الوزارات التابعة لمجلس الوزراء السعودي، وهي حصن الأمان للمملكة العربية السعودية، فهي المسئولة عن الحفاظ على حدود الدولة من إي اعتداء خارجي، وتحمي الأرض والمواطنين خلال الحروب والهجمات الخارجية، وتضم عدة أفرع منها “القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية، قوات الدفاع الجوي”، ومقرها الرئيسي في الرياض ورئيسها الأعلى الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحتل منصب وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.