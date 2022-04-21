نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 هنا القبول الأولي في التجنيد الموحد بوابة tajnid.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن تفعيل رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 التجنيد الموحد للرجال والنساء، على وظائف عسكرية من رتبة “جندي حتى رتبة نقيب”، التي كانت قد تم الإعلان عنها يوم الإثنين 2022/02/28 ميلادي، الموافق 1443/07/27 هجري، ودعت المقبولين مبدئياً أستكمال إجراءات القبول النهائي، وتجهيز المستندات المطلوبة للمراجعة عند المقابلات الشخصية المحددة لهم.

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التابعة لوزارة الدفاع عن نتائج الترشح الأولى، ودعت المقبولين الدخول إلي حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة نموزج التقديم، ومراجعة الدوائر الحكومية وأشترطت على المقبولين عند حضورهم للمراجعة، تحميل تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة محصن كامل.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

الدخول على رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة أسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تحديد نتائج قبول وزارة الدفاع.

تسجيل بياناتك الشخصية رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.

النقر على أستعلام ليظهر لك النتيجة مرشح أم غير مرشح.

نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع

كما هو معلوم عند حجز موعد للمراجعة يجب أن يتم الالتزام بالحضور به، مع أخذ كافة الاحتياطات المطلوبة لللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، من لبس الكمامة الطبية، والحرص على ترك مسافات أمنة، وتحميل تطبيق توكلنا على الجوال لتوضيح حالة التحصين.

المستندات المطلوبة عند المراجعة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع وجود الأصل للمطابقة. أصل شهادة المؤهل مع صورة منها وفي حالة أن الشهادة من الخارج يجب معادلتها من وزارة التعليم. صورة واحدة من سجل الحالة الاجتماعية. عدد 8 صور شخصية حديثة للمترشح مقاس 4*6. طباعة النموذج الخاص بالمراجعة على الورق عبر منصة التوظيف أبشر.

رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع

تعتبر البوابة هي المنوط بها إعلان نتائج القبول المبدئي، ويمكنك الدخول إليها من خلال تسجيل بياناتك لتحديد ترشحك من عدمه، ومن ثم استكمال الإجراءات النهائية من تقديم مستندات تثبت صحة البيانات المسجلة على الموقع، ومطابقتها مع بيانات الجهات المعنية.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع

تعتبر وظائف وزارة الدفاع من الوظائف التي يوجد عليها إقبال مكثف من الجنسين، نظراً للمميزات العديدة لتلك الوظائف، من تأمين صحي شامل ومتميز في أفضل المستشفيات العسكرية، ورواتب مجزية وفرص كثيرة للترقي.