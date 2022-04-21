نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب للديوان الملكي لتسديد الديون وشروط الحصول على الإعفاء من القروض من الديوان الملكي في المقال التالي
يقدم الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الحلول للمواطنين الذين يواجهون مشكلات معينة من خلال تراكم الديون عليهم أو الأقساط الخاصة بالقروض التي حصل عليها المواطن من أجل الحصول على زيادة لدخل الأسرة سد إحتياجاتها الأساسية، وتعد تلك الخدمة ضمن العديد من الخدمات المتاحة من الديوان الملكي والذي يمنحها لمن توافرت لديهم الشروط اللازمة للحصول على مساعدات الديوان ودعمه في كافة مناطق المملكة ولجميع المواطنين.
خطوات تقديم طلب للديوان الملكي لتسديد الديون
هناك بعض الخطوات التي يتبعها المواطن الذي يرغب في تقديم طلب للديوان الملكي من أجل الحصول على الدعم المالي اللازم لسداد الديون وهي كالآتي:
- يستوجب على المتقدم كتابة طلب يتضمن بياناته الشخصية بصورة صحيحة وكذلك المعلومات اللازمة حول الديون المقيدة على المتقدم، بالإضافة لكتابة المعلومات المتوفرة عن الجهة وكذلك الشخص الذين يدينون المتقدم.
- يقوم المتقدم بإرسال الطلب للديوان الملكي عبر البريد الإلكتروني الخاص به، وكذلك يتاح للمتقدم إرسال الطلب عبر البريد السعودي الخاص بالديوان.
- يحصل المتقدم على رقم للطلب الخاص به، يرجى الإحتفاظ بالرقم لمتابعة حالة الطلب وإذا تم قبول الطلب المقدم حول سداد الديوان متابعة الإجراءات المطلوبة.
- في حالة توافر جميع شروط الديوان الملكي للإستفادة من خدمة سداد الديوان يتمكن المتقدم من التواصل من خلال التوجه مباشرة للديوان الملكي وتقديم الطلب الذي يتضمن كافة التفاصيل.
شروط الحصول على الإعفاء من القروض من الديوان الملكي
وضع الديوان الملكي بعض الشروط الواجب توافرها للإستفادة من خدمة الإعفاء من القروض وتسديد الديون، لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر إستحقاقاً بين المواطنين السعودين، وفيما يلي نوضح بعض هذه الشروط:
- وضع الديوان الملكي الأشخاص المعاقين والذين يعانون من الأمراض المزمنة وكذلك الحالات التي لا يمكنها العمل في أولوية الأشخاص الذين يمكنهم الإستفادة من خدمة تسديد الديون والإعفاء من القروض.
- كما يتمكن المواطنين المتعثرين مالياً وكذلك الغارمين ولا يمتلكون مصدراً للدخل لسداد ديونهم من الحصول على الدعم المالي اللازم من الديوان الملكي.
- يعاني بعض المواطنين من تأخر في صرف رواتبهم من المعاش وبعض مستحقاتهم من الحكومة السعودية، حيث يتيح الديوان الملكي لهؤلاء إمكانية حصولهم على الدعم المالي اللازم في حالة التأكد من صحة المعلومات الموضحة بطلب التقديم.
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