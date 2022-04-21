نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسقاط القروض من بنك الراجحي.. وخطوات عملية إسقاط القروض من البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد فروع مصرف الراجحي في أرجاء المملكة العربية السعودية لخدمة الشعب السعودي من خلال توافر الخدمات البنكية المتنوعة وإمكانية الحصول على التمويلات والقروض التي يلجأ لها المواطنين لتحسين حالتهم المادية، ومنذ ظهور فيروس كورونا وتعرض العديد لتوقف أعمالهم أصبح يعاني البعض من كيفية سداد أقساط القروض الخاصة بهم، لهذا أمر الملك سلمان بإعفاء أصحاب تلك القروض من سدادها من توافرت لديهم الشروط الخاصة بالقروض عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

يقدم البنك حزمة متنوعة من البرامج الخاصة بالتمويل منها التمويل الشخصي والتمويل العقاري، هذا ويوفر البنك لعملائه إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية للأشخاص الحاصلين على القروض من بنك الراجحي وذلك عن تقديم طلب يسمى طلب الإعفاء من قرض وإستكمال بيانات نموذج الطلب وتقديمها للجهات المختصة في البنك، هذا وقد جعل البنك الإعفاء من تسديد أقساط القرض يتم في حالات الوفاة أو تعرض الشخص المستفيد من القرض للعجز الذي يمنعه من العمل في هذه الحالة يمنح البنك أسرة صاحب القرض إعفاء كامل من تسديد أقساط القرض المتبقية.

إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية من القروض المقدمة للأشخاص الحاصلين على القروض من البنك ويتم هذا بعد تقديم طلب يعرف بطلب الإعفاء من قرض وسحب النموذج الخاص بالطلب وإستكمال بياناته، كما يتم الإعفاء من تسديد أقساط القروض إلى البنك في حالات الوفاة أو تعرض صاحب القرض للعجز الكلي الذي يمنعه من العودة للعمل وفي هذه الحالة سوف يقوم البنك بإعفاء أهل صاحب القرض إعفاء كامل من سداد باقي أقساط المتبقية.

قام الملك سلمان حفظه الله أثناء جائحة كورونا للبلاد بإصدار أمراً ملكياً لإعفاء كافة المواطنين السعوديين من تسديد القروض طبقاً للشروط الخاصة بكل بنك نتيجة لزيادة أعداد الوفيات إثر إصابتهم بالمرض، والأزمات التي مرت بها الأسر نتيجة الأحوال الاقتصادية المتعثرة التي شهدها الجميع وخاصة كبار السن والمتقاعدين، كما يقدم بنك الراجحي إعفاء كامل من سداد أقساط القروض في حالة وفاة المستفيد أو تعرضه لحادث يمنعه من ممارسة العمل مرة أخرى.

يقدم بنك الراجحي التمويل اللازم لكافة الأشخاص المستحقين للتمويل في المملكة العربية السعودية ويقدم البنك العديد من البرامج الخاصة بالتمويل منها التمويل الشخصي وتمويل المؤسسات والتمويل العقاري، كما يوفر البنك إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية للأشخاص الحاصلين على القروض من بنك وذلك من خلال تقديم طلب يسمى طلب الاعفاء من قرض وملء النموذج الخاص بالطلب.

يتم الإعفاء من تسديد أقساط القرض إلى بنك الراجحي في حالات الوفاة وكذلك إذا تعرض صاحب القرض للعجز الذي يمنعه من معاودة العمل هنا يقوم البنك بمنح أهل صاحب القرض إعفاء كامل من سداد باقي أقساط القرض.

خطوات عملية إسقاط أقساط قرض من بنك الراجحي

هناك بعض الخطوات المتبعة في إجراء إتمام عملية إسقاط أقساط القروض إلكترونياً من بنك الراجحي الواجب اتباعها كما سنوضح فيما يلي:

الدخول المباشر عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي، ويمكن للمواطنين الدخول أيضاً من خلال التطبيق الخاص بالبنك عبر الهواتف المحمول.

فتح القائمة الرئيسية ثم اختيار أيقونة التمويل من الخيارات المتاحة ثم يتم تحديد نوع القرض.

إختر تعبئة نموذج الطلب لاستكمال خطوات التسجيل بطريقة صحيحة.

يتيح الموقع خدمة تمكن المستحق من معرفة قيمة الأقساط المتبقية تسمى حاسبة التمويل لتقديم طلب الإعفاء بنجاح.

كما يتوجه بعض العملاء لفروع مصرف الراجحي مباشرة المتواجدة في جميع أنحاء المملكة لتقديم طلب الإعفاء من خلال الفرع.

المستندات الواجب توافرها لإسقاط أقساط القروض من بنك الراجحي