نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2022 الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل الدفعة الخامسة من أكثر الموضوعات التي تهم القراء ومتابعي موقعنا الاخباري ثقفني حالياً، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن اقتراب موعد الصرف رسمياً لمستفيدي الضمان المطور، وذلك بعد الكشف عن نتائج الأهلية، بعد تقديم طلبات التسجيل عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي هذا الصدد نوضح لكم مزيدا من التفاصيل والمعلومات.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

ومن خلال وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تم إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من اجل توفير الدعم والحماية إلي الأسر الاكثر احتياجا في المجتمع السعودي ،والذين يرغبون في تحسين معيشتهم والحصول على حياة كريمة مستقرة، ويذكر أن النظام المطور يفرق عن النظام القديم في أنه يستهدف الفئات الأشد احتياجا في المملكة العربية السعودية بدون النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، وتحويل الأفراد الي أشخاص منتجين في المجتمع.

توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور

في المملكة العربية السعودية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بشكل تدريجي، وذلك ليبدأ المستفيدين رسمياً باستقبال دفعة شهر أبريل الجاري، علي ان يتم الصرف بداية من يوم 21 ابريل وحتي 25 أبريل 2022، لصرف رواتب الدفعة الخامسة قبل عيد الفطر المبارك.

سبب توقف صرف معاش الضمان المطور

وهناك بعض الأسباب التي يتم من خلالها وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ومنها أن لا يستوفي الشروط والأحكام في المستفيد، وفي حال إثبات أن البيانات المقدمة إلي الوزارة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، بالإضافة إلى ذلك في حالة قيام المستحقين بمنع تحديث بياناتهم الشخصية التي تطلبها الوزارة بشكل دوري عن مدة 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم بجانب إذا تنازل المستحق عن المعاش أو في حالة وفاة المستحق، أو تم إثبات أن المستفيد لم يلتزم بخطة التأهيل.