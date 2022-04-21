نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الحساب الرسمي الخاص بالعناية بالمستفيدين ، والتابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ، في ساعة متأخرة من مساء يوم 10 مارس الماضي عن تحديد موعد صدور استعلام نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 يوم الحادي والعشرون من أبريل 2022 ن وذلك للمعلمين المتممين لاختبارات الرخصة المهنية بالتخصصات العامة والتربوية ومختلف المجالات ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص استعلام نتائج الرخصة المهنية ، نتعرف علي طريقة الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين ، وخطوات التسجيل بالاختبارات وضوابط الرخصة المهنية للمهن التعليمية ، كذلك يمكنكم الاطلاع علي خطوات اصدار الرخصة المهنية عبر موقعنا ثقفني. استعلام نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 عبر رابط مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022 ">March 10, 2022 علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : وضعت الهيئة فيديو تفاعلي تحت مسمي مواعيد تهمك ، يوضح أن موعد صدور نتائج الرخص المهنية للعام والتخصص سيكون يوم 21/04/2022 م . مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022 ">March 10, 2022 علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ويمكن الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر رابط الرخص المهنية من موقع الهيئة. خطوات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 يجب علي المعلمين اجتياز اختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بعد التسجيل باتباع الخطوات التالية : التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال موقع نظام الرخص الرسمي. يجب علي المعلم التأكد من جميع البيانات الشخصية. يقوم بعد ذلك بدفع كافة رسوم إصدار الرخصة المهنية. أخيراً يضغط علي إصدار الرخصة المهنية للمعلم. ويراعي متابعة رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية علي الموقع للتعرف علي نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات. معايير قياس الاختبار التربوي قياس نتائج الرخصة في مجالات الاختبار من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير بناء علي 10 معايير رئيسية وهي : الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية . التطوير المهني المستمر. التفاعل المهني مع المعلمين والمجتمع. الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية. المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه. المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه. كذلك المعرفة بطرق التدريس العامة. معيار التخطيط للتدريس وتنفيذه . القدرة علي تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. مهارات وطرق التقويم. ضوابط الرخصة المهنية للمهن التعليمية بجانب البحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية نتعرف علي الضوابط : تتكون الضوابط من 14 مادة رئيسية.

تحتوي المواد من 1 إلي 3 علي تعريفات ونطاق ومستويات الرخص المهنية.

المادة 4 تحدد شروط الحصول على الرخصة المهنية: الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة. استيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق ما هو محدد في اللائحة، وبمراعاة ما هو مبين في الجدول أدناه. توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية )الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي( وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى وفقا لما هو مبين في الجدول أدناه. عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من اثني عشر شهرًا على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث ” الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي”.

المواد من 5 إلي 8 : تنص علي مراحل اصدار الرخصة ومدة السريان و تجديد وترقية مستوي الرخصة.

مواد 9 إلي 12 : القيمة المالية و ضوابط الصلاحية والايقاف والمخالفات والتظلمات.

مواد 13 و 14 ضوابط عامة لتعديلات القانون وبدأ سريانه.

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