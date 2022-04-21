نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا فورتشنر 2021 عملاق الطرق الوعرة تقسيط بـ658 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا فورتشنر Toyota Fortuner 2021 هي سيارة دفع رباعي يمكن وصفها بحق على أنها عملاق الطرق الوعرة دون منازع. تم إصدارها لأول مرة في أواخر عام 2004 وتم طرحها للبيع في العام التالي وهي مبنية على هيكل تويوتا هايلكس HiLux الأكثر مبيعًا. ومع ذلك ، فإن Toyota Fortuner 2021 لديها العديد من التحديثات الجديرة بالاهتمام ، والتي تم تقديمها مؤخرًا. لقد أصبحت Fortuner 2021 أقوى من ذي قبل ، ولديها توجيه أخف داخل المدن، ويمكنها سحب حمولة أثقل. كما تم تزويدها بشاشة تعمل باللمس أفضل من ذي قبل.

محرك فورتشنر 2021

تأتي فورتشنر Fortuner مع محرك توربو ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 2.8 لتر. ينتج هذا المحرك 150 كيلوواط من الطاقة عند 3400 دورة في الدقيقة و 500 نيوتن متر من عزم الدوران بين 1600 و 2800 دورة في الدقيقة. هو متزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. هذا المحرك أعلى من محرك تويوتا فورتشنر 2020 بمقدار 20 كيلو وات و50 نيوتن. كما تأتي مع ثلاثة أوضاع قيادة يتم التحكم فيها بواسطة أزرار تعمل على تغيير استجابة دواسة الوقود.

قوة سحب وكفاءة في الوقود

رغم إقبال المشترين على تويوتا لاند كروزر ديزل إلا أن تويوتا تقول أن معدل استهلاك الوقود قد تم تخفيضه بنسبة 12 في المائة تقريبًا. يبلغ معدل استهلاك الوقود 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر. مع خزان وقود يتسع لـ80 لترًا. هذا الخزان يمكن أن يمد السيارة نظريًا بالوقود حتى 1000 كيلومتر. كما أن المحرك الأكثر قوة يسمح بزيادة 300 كجم في قدرة سحب المقطورة والتي وصلت إلى 3.1 طن لكنها مع ذلك أقل من HiLux بحوالي 400 كجم.

تويوتا فورتشنر من الداخل

يوجد الكثير من ميراث تويوتا هايلوكس HiLux داخل سياره فورتشنر. من عجلة القيادة القابلة للتعديل، إلى ناقل الحركة ومجموعة التحكم في المناخ، وشاشة مركزية ، مكبرات صوت أمامية بالقرب من كل مرآة جانبية وغيرها. لكن هناك أيضًا بعض الاختلافات. تم دمج الشاشة بشكل أفضل في لوحة القيادة في هذا الإصدار. كما يوجد أيضا عدادات تناظرية زرقاء، وأزرار وضع القيادة المتحركة. بأسلوب تويوتا النموذجي ، تم تصميم Fortuner 2021 بالكامل بدون عيب واضح ، مما يضفي إحساسًا بالصلابة والجودة.

سعر تويوتا فورتشنر 2021 وعروض تويوتا

يبدأ سعر تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية عند 114 ألف ريال للفئة الأولى (جي اكس 2) . هذا السعر أقل بـحوالي 16 ألف ريال عن سعر فورتشنر شامل الضريبة المضافة. وقد أطلقت تويوتا عروض تقسيط السيارات ضمن عرض السنتين حيث يبلغ القسط الشهري 568 ريال شهريًا. التقسيط يتم بنظام 50/50 ما يعني أن الدفعة الأولى ستكون 50 % من سعر السيارة. والباقي في نهاية التمويل.