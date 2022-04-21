نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح تمويل السيارات المستعملة والجديدة أحدث الطرازات صاحبة الدفع الرباعي ومقاومة الطرق الواعرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الراجحي للسيارات، الكثير منا يفكر في إقتناء سيارة جديدة ويكون العائق هو عدم امتلاك المال الكافي لدفع المبلغ للحصول على سيارة الأحلام، ولذلك يفكر البعض فيه الإستفادة من العروض التي يقدمها بنك الراجحي لتمويل السيارات وهو أحد أفضل الحلول التي يمكن التفكير فيها حيث يقدم هذا المصرف العريق حلول للتقسيط على السيارات تعد الأفضل داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال نوضح لكم شروط الحصول على تمويل الراجحي للسيارات وخطوات الحصول عليها بالتفاصيل فتابعوا معنا.

حلول تمويل السيارة من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي حلول مختلفة للتمويل على السيارات يمكن الإختيار منها حسب ظروف العميل واحتياجاته حيث أن كل حل منها له مميزات خاصة، والحل الأول هو تمويل شراء سيارة بالمرابحة من بنك الراجحي وفي هذا النوع يشترط تحويل الراتب لكنه يتميز بالسرعة في الإجراءات والحصول على موافقة فورية ،كما يمكن شراء سيارة جديدة أو مستعملة.

أما الحل الثاني فهو يسمى (التمويل الإيجاري التمليكى للسيارات) ويتميز هذا الحل بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه لا يشترط فيه تحويل الراتب حيث يقوم البنك بشراء السيارة من خلال أحد العملاء المعتمدين لدىه ثم يؤجر هذه السيارة للعميل مع الإتفاق على المدة والربح ويمكن للعميل تسجيل السيارة باسمه مباشرة أو بيعها فيما بعد وهذا الخيار أيضا يقدم سيارات جديدة ومستعملة.

طريقة تمويل سيارة من الراجحي

يمكن أن يقدم المتقاعدون الحصول على سيارة من بنك الراجحي بإتباع الخطوات التالية:

الحصول على عرض أسعار موجه لكل من العميل وبنك الراجحي.

تقديم نموذج طلب تمويل السيارة بعد تعبئة البيانات.

صورة بطاقة الهوية سارية وصورة إثبات دخل من الحكومة السعودية.

إلى من كل يملك سيارة بعد، ويرغب في شراء سيارة الأحلام ولكن لم يمتلك المبلغ النقدي لشرائها كاش الآن يات بإمكانك تملك سيارة مستعملة أو جديدة عن طريق تمويل الراجحي للسيارات الذي يمنحك سيارة التي تحددها وكذلك قيمة السداد الشهرية التي تتناسب معك، فقط كل ماعليك هو اختيار السيارة من أحد المعارض ثم يقوم بنك الراجحي بشرائها لك كاش ويعد بيعها لك بنظام التقسيط.

شراء سيارة بالتقسيط من بنك الراجحي

يعطي بنك الراجحي حق العميل في اتاخذ تنويل السيارات من لديه سواء للسيارات الجديظة أو المستعملة فما على العميل سواء تحظيد سيارة الأحلام من أحد المعارض أو الشركات ثم يقوم بنك الراجحي بشرائها كاش، ثم يبيعها للعميل بالتقسيط الميسر، وبعد اتمام عملية البيع بين العميل والبنك من اتفاقية فترة السدتد وقيمة القسط الشهري يمكن الحصول عليها على الفور.