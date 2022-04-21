نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “امتلك سيارتك وأجل دفعاتك” شراء سيارة مستعملة وجديدة من بنك الرياض مع تسهيلات في السدادد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة من بنك الرياض أمر يشغل عملاء البنك داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين حيث تتوفر خدمة تمويل السيارات بشروط معينة تختلف بالنسبة للمواطنين المحولة رواتبهم أو العملاء الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم على بنك الرياض.

ماهي أهم شروط تمويل سيارة من بنك الرياض

كما ذكرنا أن الشروط تختلف في حالة تحويل الراتب عنها في حالة عدم التحويل وهي كالاتي:

اولا في حالة تحويل الراتب للمواطن السعودي يشترط ألا يقل عمر العميل عن 21 عام ،ولا يقل صافي المرتب عن أربعة آلاف ريال سعودي ،و يقوم العميل بإرفاق خطاب تحويل الراتب يكون موجه لبنك الرياض مع طلب التمويل وفي هذه الحالة لا يستلزم مدة خدمة معينة.

ثانيا في حالة كان العميل مواطن سعودي لا يرغب في تحويل الراتب يشترط أن لا يقل العمر عن 21 عام ولا يقل صافي المرتب عن ست آلاف ريال سعودي ولكن يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة بالوظيفة هو ثلاث أشهر.

ثالثا في حالة كان المقدم على طلب التمويل هو مواطن سعودي يشترط في حالة تحويل الراتب أن يكون من العاملين في القطاع الحكومي، مع صافي مرتب يزيد عن 4000، أن لا يقل العمر في هذه الحالة عن 21 عام، يشترط ان يكون العميل من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي مع مدة خدمة تتجاوز ثلاث أشهر ويتم إرفاق خطاب تحويل الراتب.

رابعا وفي حالة المواطن غيري السعودي مع عدم تحويل الراتب يشترط أن يكون منسوب إلى وظيفة بالقطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون صافي الدخل الشهري أكثر من ثمانية آلاف ريال سعودي ويشترط أن تكون مدة الخدمة تزيد عن ثلاث أشهر، ولا يقل عمر العميل عند التقدم بالطلب عن 21 عام.

كيفية الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك الرياض

وبجانب العديد من المزايا والخدمات التي يوفرها بنك الرياض للعملاء والمواطنين، يتيح ايضاً اماكنية تقسيط سيارة بدون شروط معقدة، وذلك من خلال البرنامج التمويل لتأجير السيارات، حيث يوفر لكافة عملاء بنك الرياض شراء سيارة الاحلام بالتقسيط المريح مع توافق احكام الشريعة الإسلامية.

يوفر بنك الرياض الكثير من الخدمات المختلفة التي تصب في مصلحة العميل من حيث التمويل والقروض وغيرها، فيعطي البنك للعميل مطلق الحرية في تحديد نوعية التمويل سواء عقاري وشخصي وتمويل او قرض سيارة الذي يقدم بنك الرياض مزايا مختلفة منها اعطاء العميل مطلق الحرية في اختيار نوعية وموديل السيارة بجانب تحديد اختيارها من احد المعارض، ثم يقوم البنك بدوره في شراء السيارة نقديا ثم يعيد بيعها للعميل بنظام التقسيط.

بنك الرياض لتمويل السيارات المستعملة والجديدة

يعتبر بنك الرياض واحد من بين أهم البنوك المتواجدة على اراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل خدماته المتعددة التي تصب في مصلحة العميل دوما، حيث يوفر البنك لعملائه برامج تمويلية ميسرة تسهل على العميل اقتناء سيارة الأحلام مع فترات سداد مرنه، وذلك على السيارات المستعملة والجديدة بأحدث طرازها.