رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 1443 وشروط التجديد و الفئات المعفاة من الرسوم

رسوم تجديد الإقامة بالسعودية من أهم الموضوعات التي يدور عليها البحث كثيرًا طوال الوقت وهذا لأنها من الأمور الهامة التي تشغل اهتمام كافة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية والمقيمين بداخلها سواء العاملين أو أسرهم، حيث تختلف قيمة الإقامة على أراضي المملكة من شخص إلى أخرى باختلاف المهن وجهة العمل التي ينتمي إليها الشخص، كما تعد الإقامة من الأمور الهامة جدًا الأساسية التي لابد من الحصول عليها والتقديم إليها فور قدومك إلى المملكة لكي تستطيع السير في السعودية، تم تطبيق نظام الإقامة وهذا للحفاظ على حق الدولة و المواطنين، ولذلك يظل الجميع يتساءل عن رسوم الإقامة وسنقدم لكم هذا من خلال هذا المقال.

رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 1443

تختلف قيمة تجديد الإقامة في السعودية كل فترة زمنية وتعلن الحكومة السعودية عن ذلك، ولذلك نحرص دائما على تقديم رسوم تجديد الإقامة الجديد وهي:

رسوم تجديد الإقامة للموظف تقدر 650 ريال سعودي.

تقدر رسوم تجديد الإقامه للسائق الخاص لمدة عام 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعامل المنزلي لمدة عام 600 ريال سعودي.

تقدر رسوم تجديد إقامة عامل في شركة أو مؤسسة لمدة عام 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعامل المنزلي تقدر 600 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد الإقامة لزوجة مواطن لمدة عام 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين الذين يقل أعمارهم عن 20 عام لمدة سنة 500 ريال سعودي.

شروط تجديد الاقامة 1443

لقد وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لقبول طلب تجديد الإقامة، والشروط هي:

أن يكون المتقدم متواجد على أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يكون جواز سفر المتقدم ساري وقت التجديد.

يجب على المتقدم تسديد كافة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

أن يكون المتقدم لدية تأمين طبي لقبول طلب تجديد الإقامة.

على المتقدم تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة عليه في إدارات المرور أن وجد.

أن يكون لدى المتقدم بصمة وصورة مسجلة في مكتب الجوازات.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة 1443

هناك بعض الفئات التي يتم إعفاءها من تسديد قيمة رسوم تجديد الإقامة وهم كالاتي: