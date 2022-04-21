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نتائج الرخصة المهنية etec.gov.sa التي تقوم الهيئة العامة للتقويم والتدريب بتحديد موعد الإعلان عنها رسميا عبر رابط الموقع وتفعيل ايقونة النتائج، حيث انطلقت الاختبارات الشهر الماضي لثلاثة أيام متتالية لمعلمي المملكة، رجال ونساء، وذلك لضمان تطوير أداء المعلم بالمدارس الحكومية والأهلية والخاصة في المملكة وفق القوانين الجديدة المقررة من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للتقويم والتدريب.
نتائج الرخصة المهنية etec.gov.sa رابط استخراج نتيجة المعلمين “تم التفعيل”
قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتجديد وتحديث النظم التشغيلية في الوزارة الخاصة ببد العاملين فيها، المعلمين، لتطوير كفاءة المعلم ليليق للعمل في المدرسة واختبار القدرة الأدائية، المعرفية واللغوية والكتابية، له بشكل مستمر لضمان أفضل جودة للتعليم والتي تعود إيجابا على الطلاب، كما تم التشديد على الهيئات والمؤسسات التعليمية على ضرورة أن يتم وضع الرخصة المهنية ضمن مصوغات التعيين للمعلم وإلا سيتم معاقبة تلك المؤسسة التعليمية وسحب ترخيصها، عامة أو خاصة.
ألية اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين
قامت الهيئة العامة للتقويم والتدريب بتحديد موعد إطلاق الاختبارات الخاصة بمعلمي وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعداد اليد للاختبارات لاستقبال المعلمين وتنظيمه للخروج بالشكل الجيد وتم تخصيص ثلاثة أيام فقط لأداء تلك الاختبارات وفق الآلية التالية:
- انطلاق التسجيل في طلب الدخول في الاختبارات: 13 نوفمبر 2021.
- بداية الاختبارات: 10 مارس 2022.
- نهاية الاختبارات: 13 مارس 2022.
- الإعلان عن نتائج المعلمين: 21 أبريل 2022.
وقد انقسم الاختبار إلى نوعين: الاختبار التربوي والذي يشترك فيه جميع المعلمين ، بينم تكون الاختبارات التخصصية تنقسم إلى 38 تخصص، وذلك فقط للعاملين في العملية التعليمية، التلقين المباشر من المعلم للطالب ويضمن الاختبارات الدورية والاختبارات المهنية للمعلم الحصول على المستويات العليا من التأهيل، كما يتم رفع مستوى الرخصة للحاصلين على درجات أعلى في الاختبارات، ولا تشمل الاختبارات العالين بالقطاع التعليمي من الإداريين وقائد المدرسة وغيرهم.
مواعيد تهمك:
ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare)
مواعيد تهمك:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022
ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm
الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2022
- يجب أن يكون المستعلم من المعلمين الذين دخلوا الاختبارات بالفترة الماضية.
- يتم الانتظار لحين تفعيل رابط استخراج النتائج.
- يكون عليه الدخول على رابط استخراج نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.
- يقوم المستخدم بالدخول على أيقونة “النتائج” بعد أن يتم تفعيلها.
- تكون الخطوة هنا البداية بالتسجيل برقم الهوية والاستعلام عن ظهور النتيجة.
نتائج الرخصة المهنية etec.gov.sa رابط استخراج نتيجة المعلمين “تم التفعيل” حيث يبدأ معلمي المملكة العربية السعودية من الراغبين في الحصول على الترخيص الوطني لأداء وظيفة العمل بالمجال التعليمي في كافة المؤسسات التعليمية، حيث يتم الإعلان بعد أن يتم تسجيل الدخول على رابط الهيئة العامة للقياس والتقويم برقم الهوية الوطنية، ويتم اتباع كافة إجراءات الحصول على الرخصة لمزاولة العمل بأمان وقانونية في داخل أراضي المملكة.
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