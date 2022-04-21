نتائج الرخصة المهنية etec.gov.sa التي تقوم الهيئة العامة للتقويم والتدريب بتحديد موعد الإعلان عنها رسميا عبر رابط الموقع وتفعيل ايقونة النتائج، حيث انطلقت الاختبارات الشهر الماضي لثلاثة أيام متتالية لمعلمي المملكة، رجال ونساء، وذلك لضمان تطوير أداء المعلم بالمدارس الحكومية والأهلية والخاصة في المملكة وفق القوانين الجديدة المقررة من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للتقويم والتدريب.

نتائج الرخصة المهنية etec.gov.sa رابط استخراج نتيجة المعلمين “تم التفعيل”

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتجديد وتحديث النظم التشغيلية في الوزارة الخاصة ببد العاملين فيها، المعلمين، لتطوير كفاءة المعلم ليليق للعمل في المدرسة واختبار القدرة الأدائية، المعرفية واللغوية والكتابية، له بشكل مستمر لضمان أفضل جودة للتعليم والتي تعود إيجابا على الطلاب، كما تم التشديد على الهيئات والمؤسسات التعليمية على ضرورة أن يتم وضع الرخصة المهنية ضمن مصوغات التعيين للمعلم وإلا سيتم معاقبة تلك المؤسسة التعليمية وسحب ترخيصها، عامة أو خاصة.

ألية اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

قامت الهيئة العامة للتقويم والتدريب بتحديد موعد إطلاق الاختبارات الخاصة بمعلمي وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعداد اليد للاختبارات لاستقبال المعلمين وتنظيمه للخروج بالشكل الجيد وتم تخصيص ثلاثة أيام فقط لأداء تلك الاختبارات وفق الآلية التالية:

انطلاق التسجيل في طلب الدخول في الاختبارات: 13 نوفمبر 2021.

بداية الاختبارات: 10 مارس 2022.

نهاية الاختبارات: 13 مارس 2022.

الإعلان عن نتائج المعلمين: 21 أبريل 2022.