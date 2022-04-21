نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال بالتقسيط من stc الاتصالات السعودية تعرف على برامج الأقساط الشهرية في المقال التالي
يبحث الكثير من الناس علي طريقة لشراء هاتف محمول عن بالتقسيط من stc وبدون دفع مبالغ كبيرة في فوائد القسط، حيث أنها طريقة مريحة وسهلة علي الكثير من الناس الغير قادرين علي شراء هاتف محمول ودفع المبلغ كاملاً، نظراً لسوء الظروف الاقتصادية التي يمر بها معظم الناس في البلاد، طرحت stc خدمة شراء جوال بالتقسيط من خلال شركة الاتصالات، تسهيلاً علي المواطنين، حيث أنه يوجد العديد من المواطنين يرغبون في شراء جوال بالتقسيط من stc ولكن الظروف الاقتصادية لا تسمح، لذلك طرحت شركة الاتصالات هذه الخدمة.
شروط شراء جوال بالتقسيط من stc
حددت شركة الاتصالات السعودية عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها في حالة شراء هاتف محمول بالتقسيط، وعلي العملاء الالتزام بهذه الشروط المحددة وعدم مخالفتها، وذلك لضمان الحصول علي الهاتف المحمول بنظام التقسيط من الشركة، والشروط هي:
- يجب التأكد من كافة المعلومات التي تقوم بإدخالها علي الموقع عند شراء الهاتف.
- شركة الاتصالات غير مسؤولة عن المعلومات التي يقوم العميل بإدخالها.
- في حالة إلغاء الطلب يقوم العميل بدفع رسوم الخدمة.
- رسوم الخدمة يتم تحدديها من قبل شركة الاتصالات.
- يجب علي العميل أن يلتزم بكافة شروط الشركة.
- يجب علي العميل أن يقوم بدفع تكاليف الخدمة في الوقت المحدد لها والالتزام بالمدة المحددة.
خطوات شراء جوال بالتقسيط من stc
يمكن شراء هاتف محمول بالتقسيط من خلال عدد من الخطوات البسيطة، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني، ووفرت هذه الخدمة الكثير من الأعباء المادية علي المواطنين، ويمكن إتباع هذه الخطوات لضمان إرسال الطلب وهي:
- فتح موقع الاتصالات السعودية وقراء برامج شراء الجوال بالتقسيط والمتابعة.
- قم بتسجيل الدخول، وفي حالة عدم وجود حساب خاص بك، قم بإشاء حساب جديد علي الموقع.
- قم بتحديد نوع الحساب إما حساب شخصي أو حساب تابع لشركة.
- قم باختيار نظام التقسيط واختر نظام الدفع المناسب لك.
- قم باختيار النظام المناسب لك من بين العروض المتاحة.
- اختر نوع الهاتف التي ترغب في شرائه، بالإضافة إلي تحديد لونه وماركته.
- قم بتحديد موديل الهاتف، وكافة التفاصيل المتعلقة به من الشكل والمواصفات.
- قم بتأكيد الحجز من خلال موقع الشركة.
- قم بتحديد الموعد التي ستقوم باستلام فيه الهاتف، مع تحديد موعد دفع مبلغ التقسيط.
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