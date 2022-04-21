موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال hrsd.gov.sa وطريقة الاستعلام برقم الطلب

قام الآلاف المواطنين من الأسر والأفراد الغير قادرين على التقديم للحصول علي الضمان الاجتماعي، وذلك للمساعدة في حل مشكلاتهم وإعانتهم على المعيشة، ويبحث الكثير من المواطنين على مواقع وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة متي يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر شوال، ويستفاد عدد كبير من المواطنين بهذا الضمان ويرغب عدد من الذين لا يحصلون على الضمان بالتقديم للحصول عليه خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا و متحور أوميكرون الجديد الناتج عن ارتفاع أعداد الحالات.

متي يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر شوال

من الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بإيداع أموال الرواتب الخاصة بالضمان في نهاية شهر رمضان وذلك بهدف صرف الضمان الاجتماعي في أول أيام عيد الفطر المبارك، والموافق الأول من شهر شوال 2022، ويتم الحصول على هذه الأموال عن طريق جمع التبرعات وأن يقوم الأفراد بتجميع أموال الزكاة، وذلك بهدف توزيعها على المستحقين من الأفراد الذين لا يستطيعون توفير قوت يومهم ويكون تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وأن الأموال التي يتم جمعها يتم وضعها في البنك ليستفيد اكبر عدد من المواطنين، كما قامت الوزارة بشن الحملات التي تشجع المواطنين على دفع أموال الصدقات.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال باستخدام رقم الطلب

قم باستخدام أحد المحركات المفضلة إليك واكتب الضمان الاجتماعي.

افتح رابط وزارة التنمية الاجتماعية الرسمي الموجود على الإنترنت.

افتح الرابط وادخل عليه وادخل على الموقع.

قم باختيار لينك الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالضمان.

سوف تظهر أمامك قائمة قم بكتابة كافة البيانات والتفاصيل المطلوب.

قم بكتابة رقم الطلب الخاص بك.

اضغط على استعلام.

سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله.

كما أرادت الوزارة بتقريب موعد الراتب بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك وتسعى الوزارة والملك سلمان بسد العجز الموجود في المملكة وحماية المواطنين، وأن الوزارة تقوم بأخذ كل الإجراءات اللازمة لمعرفة الأفراد الذين يستحقون في قبول كلبهم والحصول على الضمان، كما يتم التواصل مع الأفراد المقبولين عن طريق إرسال رسالة إلى البريد أو الهواتف المحمولة.