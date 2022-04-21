نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الرخصة المهنية 1443 للمعلمين عبر موقع قياس ونظام الرخص tpl.etec في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، حيث يترقب عدد كبير من معلمي ومعلمات المملكة اليوم الخميس الموافق لتاريخ الحادي والعشرون من شهر أبريل الجاري إعلان نتائج الرخصة وإصدارها من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد أعلنت الهيئة عن عدد الفرص المتاحة لدخول اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، فوفق الضوابط المعتمدة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، فمن المقرر إتاحة دخول الاختبار مرة واحدة كل عام لكل نوع من أنواع اختبار الرخص المهنية، ويجب العلم أنه قد تم إضافة أيقونة إظهار نتائج قياس في تطبيق توكلنا، وذلك من أجل السماح للمستخدم بمعرفة نتائج اختبارات القياس عن طريق التطبيق، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول موقع الرخص المهنية لاستخراج نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات اليوم.

نتائج الرخصة المهنية 1443

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لإصدار الرخصة المهنية بدايةً من تدشين نظام الرخص، وتسجيل المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبار كفايات لإصدار الرخص لهم، ثم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

ثم إجراء اختبارات الفترة الأولى “الاختبار التخصصي”، وإجراء اختبار الفترة الثانية “الاختبار العام”، وأخيراً إطلاق نتائج الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية لكافة المعلمين والمعلمات المختبرين، وقد أوضحت الهيئة درجات الاجتياز في اختبار الرخصة المهنية، حيث جاءت درجات الاجتياز كالتالي:

رخصة معلم من 50 درجة فأعلى في الاختبار المخصص لهذه الرخصة.

رخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة.

رخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة.

رخصة معلم خبير 80 درجة فأعلى.

يشترط الحصول على درجة الاجتياز في كلا الاختبارين من أجل الحصول على الرخصة المهنية للمعلم أو المعلمة، ويتم تحديد مستوى الرخصة على الدرجة الأقل الحاصل عليها المختبر في الاختبارين.

درجات قياس الرخصة المهنية 1443

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب صلاحية اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث ترتبط صلاحية اختبار الرخصة المهنية بصلاحية الرخصة ذاتها ومدتها خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة للمعلم أو المعلمة.

ومن المقرر أن يتم إصدار نتائج اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس بتاريخ 20 رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2022م عبر موقع مركز قياس الخدمات الإلكترونية، ومن يرغب في الحصول على رابط استعلام نتائج قياس لاستخراج النتائج، أو الحصول على رابط موقع توكلنا لإظهار نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط استعلام نتائج الرخصة المهنية 1443 قياس (e-services.qiyas.sa). موقع الرخص المهنية (tpl.etec.gov.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

رسوم الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

تم إيضاح رسوم اختبار الرخصة المهنية ورسوم إعادة الاختبار وتكلفة استخراج وإصدار الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تبلغ رسوم الرخصة المهنية والاختبار الذي يتكون من شقين “الاختبار التربوي العام – الاختبار التخصصي” 300 ريال.

حيث يبلغ رسم اختبار الرخصة المهنية بشقيه 200 ريال بواقع مائة ريال عن كل اختبار، ومبلغ 100 ريال لإصدار الرخصة المهنية أو تجديدها أو ترقيتها، كما تبلغ رسوم إعادة الاختبار للرخصة المهنية 100 ريال رسوم إعادة الاختبار التربوي العام، و100 ريال رسوم إعادة اختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي.

نتائج قياس الرخصة المهنية

بعد أن يتم الانتهاء من اختبار الرخص، تقوم الهيئة بتصحيح إجابات المختبرين عن طريق استخدام المصحح الآلي، ويتم تحليل النتائج ومراجعة المعلومات الخاصة بالمختبرين وتدقيقها في الهيئة، ثم يتم إعلان نتائج الرخص المهنية مباشرةً على الصفحة الخاصة بالمعلم في نظام الرخص المهنية الإلكتروني.

ويمكنكم استخراج نتائج الرخصة المهنية 1443 عن طريق دخول موقع الرخص المهنية، ثم الدخول من خلال تعبئة بيانات ابشر (السجل المدني + كلمة المرور) عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”، وقد بدأ المعلمين والمعلمات في استخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الآن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ونوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب على ضرورة الأخذ بالاحترازات الصحية واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى جانب ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق توكلنا عند الحضور إلى مقر الاختبار، كما يجب أن يكون الوضع الصحي في توكلنا “محصن أكمل جرعات لقاح كورونا، ويجب العلم أن التحصين بالجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار حالة “محصن” في توكلنا لمن أمضى ثمانية أشهر وأكثر على تلقيه اللقاح الجرعة الثانية.