نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر hrsd.gov.sa موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة قبل عيد الفطر والحد الأعلى والحد المانع وطريقة التسجيل في المقال التالي
يتساءل العديد من المواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة الجديدة منه قبل عيد الفطر حتى يتمكنوا من شراء متطلبات العيد وقضاء حوائجهم قبل انقضاء شهر رمضان الكريم، وفي هذا الصدد نستعرض معكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة قبل عيد الفطر بالإضافة إلى طريقة التسجيل وشروط الاستحقاق، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه اليوم في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع الهامة التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.
موعد صرف الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً منظومة الضمان الاجتماعي المطور والتي تعد أكثر شمولاً وفعالية من النظام القديم إلا أن كلا النظامين مازال مفعلاً إلى أن يتم نقل المستحقين على النظام القديم إلى النظام الجديد وذلك خلال شهر مايو القادم، وقد برزت العديد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف المعاش وهو الأمر الذي أجاب عنه وزارة الموارد في تصريح رسمي بأنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي القديم في الثاني من مايو الذي يوافق الأول من شهر شوال، ولكن تستمر المناشدات حتى يتم الصرف قبل عيد الفطر من قبل مستفيدي الضمان.
وأما ما يخص معاش الضمان الاجتماعي المطور فقد ذكرت الوزارة أنها تقوم بدراسة بعض الطلبات المقدمة خلال الفترة الحالية وأنه سيتم الإعلان عن موعد صرف المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد طالب العديد من المواطنين من الحكومة بضرورة صرف المعاش قبل عيد الفطر حتى يتمكنوا من تغطية احتياجات أسرهم في العيد، وكانت الحكومة السعودية استجابت قبل ذلك لمطالب بعض المواطنين وقامت بصرف المعاش قبل العيد برمضان العام الماضي، ومن الجدير بالذكر أن الحد المانع للمعاش 1500 ريال لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد بالأسرة.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي
ويمكنكم التسجيل الأن في منظومة الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الخطوات التالية.
- فتح رابط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور من هنا
- الضغط على أيقونة تسجيل جديد إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك على الموقع.
- ستظهر أمامك مجموعة من الخانات قم بإدخال المعلومات منك مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.
- اضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- في النهاية قم برفع الملفات والمستندات المطلوبة ثم اضغط على زر إرسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر hrsd.gov.sa موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة قبل عيد الفطر والحد الأعلى والحد المانع وطريقة التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.