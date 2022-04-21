hrsd.gov.sa موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة قبل عيد الفطر والحد الأعلى والحد المانع وطريقة التسجيل

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة الجديدة منه قبل عيد الفطر حتى يتمكنوا من شراء متطلبات العيد وقضاء حوائجهم قبل انقضاء شهر رمضان الكريم، وفي هذا الصدد نستعرض معكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة قبل عيد الفطر بالإضافة إلى طريقة التسجيل وشروط الاستحقاق، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه اليوم في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع الهامة التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً منظومة الضمان الاجتماعي المطور والتي تعد أكثر شمولاً وفعالية من النظام القديم إلا أن كلا النظامين مازال مفعلاً إلى أن يتم نقل المستحقين على النظام القديم إلى النظام الجديد وذلك خلال شهر مايو القادم، وقد برزت العديد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف المعاش وهو الأمر الذي أجاب عنه وزارة الموارد في تصريح رسمي بأنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي القديم في الثاني من مايو الذي يوافق الأول من شهر شوال، ولكن تستمر المناشدات حتى يتم الصرف قبل عيد الفطر من قبل مستفيدي الضمان.

وأما ما يخص معاش الضمان الاجتماعي المطور فقد ذكرت الوزارة أنها تقوم بدراسة بعض الطلبات المقدمة خلال الفترة الحالية وأنه سيتم الإعلان عن موعد صرف المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد طالب العديد من المواطنين من الحكومة بضرورة صرف المعاش قبل عيد الفطر حتى يتمكنوا من تغطية احتياجات أسرهم في العيد، وكانت الحكومة السعودية استجابت قبل ذلك لمطالب بعض المواطنين وقامت بصرف المعاش قبل العيد برمضان العام الماضي، ومن الجدير بالذكر أن الحد المانع للمعاش 1500 ريال لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد بالأسرة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

ويمكنكم التسجيل الأن في منظومة الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الخطوات التالية.