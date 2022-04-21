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مهلبية الطبقات تعتبر من أشهر أطباق الحلويات المنعشة في جميع مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ السوري، لأنها تتميز بمذاق رائع ومنعش ورائحة جميلة، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل البيت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل مهلبية الطبقات. طريقة عمل مهلبية الطبقات مكونات الطبقة الأولى كأسان كبيران من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. مكونات الطبقة الثانية كوب كبير من عصير البرتقال.

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من السكر. طريقة التحضير امزجي الحليب مع السكر، والنشا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم قلبي المكونات لمدة كافية، حتى تصبح مثل الكريمة. ضيفي مقدار الفانيلا إلى خليط الحليب، ثم قلبيهم واسكبي الخليط في كؤوس التقديم بشكل متساوي، ثم اتركيها جانبا. بعد ذلك اخلطي عصير البرتقال مع النشا، والسكر جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على حرارة متوسطة، ثم قلبيهما حتى تصبح المكونات مثل الكريمة. اسكبي خليط عصير البرتقال فوق طبقة الكريمة الأولى بشكل متساوي، ثم ضعي الكؤوس في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى تصبح مهلبية الطبقات جاهزة للتقديم. طريقة عمل مهلبية الطبقات بالكاكاو المكونات ٤ كؤوس كبيرة من الحليب.

١٤ ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ماء الزهر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ربع كوب صغير من النشا.

خمس ملاعق كبيرة من الكريمة المجففة. طريقة التحضير اسكبي ٣ كؤوس من الحليب في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الكريمة المجففة ونصف مقدار النشا، ثم قلبيهم وضيفي إليهم نصف مقدار السكر، ثم ضعيهم على النار وقلبيهم باستمرار حتى يتكون خليط كثيف. بعد ذلك ضيفي مقدار ماء الزهر إلى خليط الكريمة، ثم قلبيهم ووزعيهم في كؤوس التقديم، ثم اتركيهم جانبا. امزجي باقي مقدار النشا والسكر، ثم ضيفي إليهم الكاكاو، وباقي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يتكون خليط كريمي. وزعي خليط الكاكاو فوق طبقة خليط الكريمة المجففة بشكل متساوي. عمر شويل - جدة طريقة عمل المهلبية بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني

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