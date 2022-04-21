نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية في المقال التالي

هايبر بنده من أكبر مراكز التسوق داخل المملكة العربية السعودية على الإطلاق ويقدم هايبر بنده مجموعة متميزة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لعملائه الكرام وبتخفيضات وخصومات كبيرة جدا، حيث يوفر هايبر بنده لكي كل ماتحلمي به لتسوق ممتع ولمنتجات ممتازة ورائعة من السلع، ويمكنكم تحميل تطبيق بنده من جوجل بلاي وتصفح جميع محتويات الهايبر. عروض هايبر بنده على الجوالات الذكية: متوفر جوال سامسونج أي 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق ومزود بشريحتين إتصال بسعر 575 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

متاح جوال نوكيا بلس سي 01 بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي مزود بشريحتين إتصال بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي.

متواجد جوال شاومي ريدمي نوت 11 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي ومزود بشريحتين إتصال بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

خصم على جوال شاومي ريدمي 9 أي 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بشريحتين إتصال ليصبح سعره 369 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي.

متوفر جوال لينوفو كاي 14 بلس 4 جي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بشريحتين إتصال بسعر 529 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي.

تخفيض كبير على جوال نوكيا 10 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جى متوفر بشريحتين إتصال ومتاح باللو ن الأسود ليصبح سعره 499 ريال سعودي بدلا من 533 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الشاشات الذكية: متوفر تلفزيون ألتو بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 4K بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال سعودي.

تخفيض كبير على تلفزيون دورا بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K إل إيه دي ليكون بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

خصم على تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي ليكون سعره 1299 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

متواجد تلفزيون سكاي وورث جوجل بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

متوفر تلفزيون إمبكس جلوريا أندرويد بحجم 43 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي أندرويد بسعر 869 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية - ثقفني

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