نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الذكية في المقال التالي

مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية متخصصة في بيع كافة الأجهزة الذكية كالجوالات والشاشات واللابتوب بكل الماركات المتوفرة في الأسواق التجارية، بخصومات هائلة تصل إلى 50% وأكثر، إليكم العروض المتوفرة بالتفصيل. عروض مكتبة جرير على الجوالات: متواجد هاتف هونر 50، سعة 256 جيجا بايت 8، جيجابايت رام، 5G، متاح باللون الأسود، متواجد عليه خصم يصل إلى 16% حيث أصبح السعر بعد الخصم 2.099 ريال سعودي بدلا من 2.499 ريال سعودي، وفر الآن مع العرض 400 ريال سعودي.

شاومي 11 لايت NE 5G، سعة 128 جيجابايت 8،جيجابايت رام، 5G، لونه الكم الأسود، متوفر بتخفيض يصل إلى 6% بسعر 1.399 ريال سعودي حيث كان السعر قبل الخصم 1499،ريال سعودي.

خصم يصل الى 10 % على جوال سامسونج جالكسي اية 03،GB 32 جيجا بايت رام 4G،TEازرق، سعره بعد الخصم 439 ريال سعودي.

متاح جوال شاومي 12 برو، سعة 256 جيجا بايت 22، جيحا بايت رام، 5G،متاح باللون البنفسجي، السعر الآن 4.099 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

سامسونج جالكسي Galaxy A73، سعة 128 جيجا بايت 8،جيجا رام 5G،نتاح باللون الأبيض، بسعر 1.899 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية بقيمة 100 ريال سعودي.

لينوفو k15 بلاس، سعة 128، جيجا بايت 4،جيجا بايت رام 5G LET, بخصم يصل إلى 13%،بسعر 649 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية بقينا 50 ريال سعودي.

أوبو A16، 4، 64GB جيجا بايت رام 4G LTE، Pearl Blue ،بخصم يصل إلى 7% السعر قبل الخصم كان 699 ريال سعودي والآن بسعر 649 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير على الشاشات الذكية: متوفر خصم يصل إلى 55%، على شاشة سوني KD85X85BJ، 85 بوصة، دقة 4K ألترا إتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون أندرويد، متاح باللون الأسود، سعره قبل الخصم كام 19.999 ريال سعودي الان بعد الخصم أصبح 8.999 ريال سعودي، وفر مع الخصم المتوفر 11.000 ريال سعودي.

كما متاح خصم على شاشة هاير H65S9UG، يصل إلى 42%، 65 بوصة، دقة 4K ألترا إتش دي، أو ال اي دي، تلفزيون ذكي، متاح باللون الفضي، السعر بعد الخصم الآن ولفترة محدودة 7.099 ريال سعودي، وفر مع الخصم 5200 ريال سعودي.

شاشة سامسونج QN85، 55 بوصة، دقة 4K ألترا إتش دي، نيو كيو ال اي دي، تلفزيون ذكي، متاح باللون الفضي، بخصم 41% سعره الأن بعد الخصم 5.299،ريال سعودي بدلا من 8.999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الذكية - ثقفني

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